قافلة طبية ومساعدات من "صناع الخير" لأهالي جزيرة شندويل بسوهاج

دشنت مؤسسة "صناع الخير للتنمية" بالتعاون مع مسئولي "حياة كريمة" المرحلة الثانية لمبادرة "رد الجميل" داخل قرية جزيرة شندويل بسوهاج، اليوم، في استجابة سريعة للأهالي بتوزيع مساعدات عاجلة.

تأتي هذه الجهود في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالإسراع بوتيرة تنفيذ حياة كريمة للمواطن داخل القرى الأكثر إحتياجاً، وأكد مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء "صناع الخير" أن المبادرة وزعت 500 كرتونة مواد غذائية علي الأهالي داخل القرية مع مراعاة اشتراطات الوقاية من فيروس كورونا وفق تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى تنظيم قافلة موسعة لعلاج أمراض العيون داخل القرية الجمعة القادم ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" وتقديم خدمات الكشف وصرف االأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء كافة عمليات جراحات العيون للاهالي بالمجان؟

يذكر ان مؤسسة "حياة كريمة" الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي، في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل إلي الشعب المصري.