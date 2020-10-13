الصحة العالمية تحذر من "مناعة القطيع" في مواجهة كورونا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، من مخاطر الاعتماد على فكرة "مناعة القطيع"؛ لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقال "جيبريسوس"، في مؤتمر صحفي، نقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية مقتطفات منه اليوم، إن الآثار طويلة المدى لفيروس كورونا، بالإضافة إلى قوة ومدة أي استجابة مناعية لا تزال غير معروفة، مشيرا إلى أن "مناعة القطيع"، تتحقق من خلال حماية الأشخاص من الفيروس وليس بتعريضهم له.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أنه لم يسبق في تاريخ الصحة العامة استخدام "مناعة القطيع" كاستراتيجية للاستجابة لتفشي المرض، ناهيك عن جائحة، على حد وصفه، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن 10% فقط من الأشخاص، تعرضوا لفيروس كورونا في معظم البلدان، مؤكدا أن الحكومات الفرنسية والبلجيكية والبريطانية والألمانية والإسبانية، لا تسمح للفيروس بالانتشار بحرية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، دعا المواطنين إلى الحد من التجمعات المنزلية، إذ إن الزيادة الأخيرة في الإصابات الجديدة بالبلاد، تضغط بشكل متزايد على نظام المستشفيات.

يذكر أنه توجد حاليا أكثر من 37 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء، وتوفي أكثر من مليون شخص جراء الفيروس، كما يجرى العمل على تطوير مئات اللقاحات، عدد منها في مرحلة متقدمة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم، ارتفع خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 2.2 مليون، وهي أعلى زيادة في 7 أيام، منذ بداية الجائحة.

وذكرت المنظمة العالمية، في جنيف الليلة الماضية، أن عدد الوفيات بسبب المرض، ازداد بمقدار 39 ألفا، ما يتوافق تقريبا مع مؤشر الأسبوع السابق، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأضافت المنظمة، في بيانها الأسبوعي، أن عدد الحالات المؤكدة رسميا للإصابات بفيروس كورونا، بلغ مع حلول 11 أكتوبر 37109851 إصابة، والوفيات 1070355 حالة.