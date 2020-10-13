وفاة "مسن" متأثرا بإصابته بـ"كورونا" بمستشفى عزل بلطيم

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وفاة مسن مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، أثناء تلقيه العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي في بلطيم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية أن المتوفي يُدعى "ج. ح. أ. ق."، 75 سنة، يقيم بدائرة مركز الحامول، وكان يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة في المستشفى، مشيراً إلى أنه يجري تغسيل جثة المتوفي، طبقًا للاشتراطات الطبية المتبعة لوفيات "كورونا"، تمهيداً لنقله بسيارة إسعاف مخصصة لذلك الغرض، ودفنه بمعرفة أسرته، وبحضور فريق من الطب الوقائي.

وسجلت مديرية الصحة في كفر الشيخ وفاة حالتين بفيروس "كورونا"، في وقت سابق أمس، الاثنين، أثناء خضوعهما للعلاج بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، وأكد مصدر مسئول بالمديرية أن الحالتين هما "ع. ي. ع."، 80 سنة، تقيم بمركز قلين، و"ج. ع. ي."، 81 سنة، يقيم بمركز كفر الشيخ.

وأضاف المصدر أنه جرى احتجازهما بالمستشفى، بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس المستجد، إلا أنهما توفيا بعد تدهور حالتهما أثناء تلقي العلاج، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات المتبعة مع ضحايا الفيروس، ونقلهما عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لدفنهما وفق بروتوكول وزارة الصحة.