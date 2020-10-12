خلال يومين..وفاة حالتين بفيروس كورونا في "عزل بلطيم"

سجلت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وفاة حالتين بفيروس كورونا، اليوم، أثناء خضوعهم للعلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، أن الحالتين "ع.ي.ع"، 80 عامًا، وتقيم بمركز قلين، و"ج.ع.ي"، 81 عاما، يقيم بمركز كفر الشيخ، جرى احتجازهما بالمستشفى بعد التأكد من إصابتهما، إلا انهما توفيا أثناء تلقي العلاج، لافتًا إلى اتخاذ الاجراءات المتبعة مع ضحايا الفيروس، ونقلهما عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لدفنهما وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وسجل المستشفى ذاته وفاة 4 حالات، منذ أيام، لسيدات كبار سن، متأثرين بإصابتهم بالفيروس نتيجة معاناتهم من أمراض مزمنة، وأعلنت مصادر طبية نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلها وتكفينها طبقًا للاشتراطات الصحية وتسليمها إلى ذويها لدفنها، كما سجل المستشفى ايضاُ وفاة مُسن في العقد السادس من العمر، أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى .

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة، أن المتوفي "أ.م.ب"، 62 عامًا، يقيم بمركز بيلا، مشيراً إلى نقله عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لنقل الوفيات الناتجة عن افصابة بالفيروس إلى مسقط رأسه، لدفنه بالطرق المتبعة.