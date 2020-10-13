الأقصر تحت مظلة التطوير.. رفع كفاءة السوق السياحي وميدان المحطة

يشهد السوق السياحي بمحافظة الأقصر أعمال تطويرشاملة، تزامنًا مع تطوير ميدان المحطة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإبراز الصورة الحضارية والجمالية لمدينة الأقصر، وتماشيًا مع سياسة الدولة بتطوير كافة المناطق السياحية.

وتنفذ الجهات المشاركة في أعمال التطوير والتجميل بمدينة الأقصر أعمال تطوير السوق، بما يتناسب مع الشكل الحضاري ووفقًا للتصميمات الموضوعة، علاوة على الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة ببعض التحديات التي سيتم مواجهتها بما يحقق الصالح العام.

من جهته، شدد رئيس مدينة الأقصر، على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع الحيوي الذي يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالي، حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى أكثر من حوالي ٥٠ %.

وضمن خطة التطوير الجارية كانت المحافظة أنهت أعمال تطوير كورنيش النيل حيث تم استبدال البلاط بجرانيت قوي وأسفل منه طبقة خرسانية متينة لحماية كابلات الكهرباء والإتصالات (الفايبر .

وتواصل المحافظة أعمال المرحلة الثالثة من تطوير كورنيش النيل وتجديده لإضفاء مشاهد جمالية بالكورنيش الذي يجذب السائحين الأجانب والمصريين للاستمتاع بالكورنيش والممشى السياحى بصورة يومية.