محافظ الأقصر يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير المسارات السياحية

شدد محافظ الأقصر على سرعة الانتهاء من أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية، استعداداً للموسم السياحى الجديد، والتي يجري العمل على تمهيدها ورصفها وفقاً للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، حيث إنه من المقرر أن تبدأ عودة الأفواج السياحية إلى محافظة الأقصر يوم 1 سبتمبر المقبل.

ووجه محافظ الأقصر، مدير مديرية الطرق بالبدء الفورى في أعمال تطوير مدخل مدينة البياضية وطريق المسار السياحى، بدءا من مدخل المدينة وحتى كمين البغدادي.

وأوضح العميد علاء عبدالجابر، رئيس مدينة القرنة، غرب الأقصر، أنه جار العمل في صيانة ورفع كفاءة طريق وادي الملوك بواسطة الشركة المصرية، إحدى شركات وزارة النقل باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.