خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020 قبل ساعات من انتهائه

خلال ساعات يغلق باب تسجيل رغبات خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر موقع بوابة الحكومية المصرية، ومن المقرر أن تغلق اليوم في تمام الساعة 5 مساءً.

وقبل انتهاء موعد الإغلاق، تستعرض "الوطن" الفرصة الأخيرة لطلاب الدبلومات الفنية للتسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 في السطور التالية، وذلك ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية

1. يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويختار تنسيق الدبلومات الفنية أو من هنــــا.

2. يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي أو تجاري أو زراعي) ونظام الدراسة (3 أو 5 سنوات).

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المدون في استمارة النجاح الخاصة به.

4. يظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح يؤكد عليه الطالب باختيار (نعم).

5. يبدأ الطالب اختيار ترتيب أسماء الكليات والمعاهد التي يرغب في الانضمام إليها ويضغط على حفظ.

6. على الطالب الاحتفاظ بالرقم السري الخاص ليتمكن من تعديل رغباته قبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.

وكانت الوزارة أعلنت مد فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الأول لشهادات الدبلومات الفنية مع طلاب الدور الثاني.

ووصل عدد طلاب شهادات الدبلومات الفنية الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية بلغ حتى الآن 165 ألف طالب وطالبة.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة العليا للتنسيق، فرز رغبات طلاب شهادة الدبلومات الفنية لتوزيعها على الجامعات وترشيحهم للكليات تمهيدًا لإعلان النتائج بموقع التنسيق الالكتروني.

ومن المتوقع الإعلان عن نتيجة التنسيق الالكتروني خلال هذا الأسبوع، قبل بدء العام الدراسي الجديد المقرر له أن يبدأ من يوم الأحد القادم 17 أكتوبر الحالي.