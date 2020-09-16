مصروفات المعاهد الخاصة في تنسيق الدبلومات الفنية 2020

أوضح الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 ستنطلق خلال أيام من آخر شهر سبتمبر الجاري.

وتستعرض "الوطن"، في النقاط التالية أسعار المعاهد الخاصة لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020:

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 3874 جنيها

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 3742 جنيها.

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا، مصاريفه تبلغ 3399 جنيها.

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية، مصاريفه تبلغ 3768 جنيها.

*المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة، مصاريفه تبلغ 3259 جنيها.

*معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي، مصاريفه تبلغ 13060 جنيها.

*المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مصاريفه تبلغ 3399 جنيها.

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، مصاريفه تبلغ 3399 جنيها.

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كفر الشيخ، مصاريفه تبلغ3581 جنيها.

* المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، مصاريفه تبلغ 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور مصاريفه تبلغ 3212

* المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد مصاريفه تبلغ 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج مصاريفه تبلغ 3399

*المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها مصاريفه تبلغ 3399 جنيها

* أكاديمية أخبار اليوم

- الاقسام الهندسية مصاريفها تبلغ 19187 جنيها

- هندسة الانتاج وتكنولوجيا الطباعة، مصاريفها تبلغ 13372 جنيها

-هندسة الحاسبات والنظم، مصاريفه تبلغ 12896 جنيها.

- هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربائية، مصاريفه تبلغ 11558 جنيها.

* المعهد العالي للتعاون والإرشاد السياحي، مصاريفه تبلغ 2475 جنيها.

*المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط، مصاريفه تبلغ 4215 جنيها.

*المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 11862 جنيها.

*المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، مصاريفه تبلغ 10946 جنيها.

* المعهد العالي للتعاون الزراعي

- شعبة التعليم الزراعي، مصاريفه تبلغ 3046 جنيها.

- الشعبة العامة، مصاريفه تبلغ 4222 جنيها

- شعبة التسويق الدولي، مصاريفه تبلغ 5118 جنيها.

*المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

- شعبة الهندسة مصاريفه تبلغ 183572 جنيها.

- شعبة إدارة الأعمال، مصاريفه تبلغ 88553 جنيها.

- شعبة علوم الحاسب مصاريفه تبلغ 10713 جنيها.

* معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 16235 جنيها.

*المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق، مصاريفه تبلغ 20064

*معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، مصاريفه تبلغ 14194

*معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه، مصاريفه تبلغ 20064 جنيها.

*الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى، مصاريفه تبلغ 18923 جنيها

*معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة، مصاريفه تبلغ 21296 جنيها

* المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو، مصاريفه تبلغ 12514 جنيها.

*المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس، مصاريفه تبلغ 26647 جنيها

*معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 15936 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، مصاريفه تبلغ 13350 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، مصاريفه تبلغ 11182 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، مصاريفه تبلغ 14797 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، مصاريفه تبلغ 10684 جنيها.

*معهد الصفوة العالي للهندسة، مصاريفه تبلغ 11701 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة، مصاريفه تبلغ 10571 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، مصاريفه تبلغ 15683 جنيها.

*معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 15611 جنيها.

*معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة، مصاريفه تبلغ14833 جنيها.

*معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا ب6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 13362 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور)، مصاريفه تبلغ 12701 جنيها.

*معهد الوادي العالى للهندسة بالقليوبية (ك26 ) طريق مصر إسماعيلية، مصاريفه تبلغ 11730 جنيها.

*معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام، مصاريفه تبلغ 13802 جنيها.

*معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت، مصاريفه تبلغ 12767 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة ببلبيس، مصاريفه تبلغ 13860 جنيها.

*معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم، مصاريفه تبلغ 17401 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، مصاريفه تبلغ 11891 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط بالإسكندرية، مصاريفه تبلغ 16670 جنيها.

*معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، مصاريفه تبلغ 15936 جنيها.

*المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 18847 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج، مصاريفه تبلغ 15936 جنيها.

*معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 16599 جنيها.

*معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا، مصاريفه تبلغ 16599 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، مصاريفه تبلغ 15936 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود، مصاريفه تبلغ 13008 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى، مصاريفه تبلغ 14079 جنيها.

*الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربى، مصاريفه تبلغ 31777 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب، مصاريفه تبلغ 18620 جنيها.

*معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم، مصاريفه تبلغ 18741 جنيها.

*المعهد العالى للأعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 7958 جنيها.

*المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس، مصاريفه تبلغ 23307 جنيها.

*المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق، مصاريفه تبلغ 21039 جنيها.

*معهد الجزيرة العالى للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم، مصاريفه تبلغ 22373 جنيها.

*معهد الإسكندرية العالى للإعلام – بسموحة، مصاريفه تبلغ 15683 جنيها.

*المعهد العالي للغات بمساكن الشيراتون – مصر الجديدة، مصاريفه تبلغ 7075 جنيها.

*المعهد العالي للغات بـ 6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 7634 جنيها.

*معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

- 5826 جنيها للغات وترجمة

- 6195 جنيها للعلوم الإدارية

- شعبة نظم معلومات إدارية 4716 جنيها

*معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت، مصاريفه تبلغ 6023 جنيها

*المعهد العالي للغات بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 5802 جنيها

*معهد المنيا العالى للغات، مصاريفه تبلغ 6635 جنيها

*المعهد العالي للسياحة والفنادق ب6 اكتوبر، مصاريفه تبلغ 6050 جنيها

*معهد الالسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

-9539 جنيها لـ "دراسات سياحية"

- 6774 جنيها لـ إرشاد سياحي

*المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، مصاريفه تبلغ 7811 جنيها

*معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق براس سدر، مصاريفه تبلغ 4211 جنيها

*المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الألى بالإسكندرية - السيوف

- السياحة والفنادق مصاريفه تبلغ 5423 جنيها

- نظم المعلومات الإدارية مصاريفه تبلغ 6005 جنيهات

*المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم مصاريفه تبلغ 6706 جنيها

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط مصاريفه تبلغ 5739 جنيها

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( ايجوث)، مصاريفه تبلغ 6370 جنيها

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (ايجوث)، مصاريفه تبلغ 5831 جنيها

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة، مصاريفه تبلغ 8613

*المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية، مصاريفه تبلغ 6109

*المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير"

-سياحة وإرشاد مصاريفه تبلغ 5619 ،

-شعبة ترميم مصاريفه تبلغ 6976

*معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش (مقر مؤقت بالإسماعيلية)، مصاريفه تبلغ 6261

*المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( ايجوث )، مصاريفه تبلغ 5670

*المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، مصاريفه تبلغ 6175

*معهد اكتوبر العالى للاقتصاد، مصاريفه تبلغ 5974

*المعهد العالى للعلوم الإدارية ب6 اكتوبر، مصاريفه تبلغ 5974

*المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- عربي: مصاريفه تبلغ 9779

-انجليزي: مصاريفه تبلغ 8938

*معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى بمدينة راس البر، مصاريفه تبلغ 5534 جنيها

*المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- علوم حاسب مصاريفه تبلغ: 7842 جنيها

- إدارة أعمال مصاريفه تبلغ 5887 جنيها

*المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى براس البر، مصاريفه تبلغ 5681 جنيها.

*المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش، مصاريفه تبلغ 5887 جنيها.

*معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 6973

*المعهد العالى للعلوم المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – بحيرة، مصاريفه تبلغ 4606 جنيهات

*المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ،

- شعبة علوم الحاسب مصاريفه تبلغ: 8027 جنيها

- شعبة نظم المعلومات مصاريفه تبلغ: 6286 جنيها

*المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول، مصاريفه تبلغ 4498 جنيها.

*معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية، مصاريفه تبلغ 6040 جنيها

*المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة، مصاريفه تبلغ 5158 جنيها.

*المعهد الكندي العالى للإدارة بـ 6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 3632 جنيها.

*المعهد العالى للعلوم الإدارية بجنا كليس – بحيرة، مصاريفه تبلغ 5802 جنيها.

*المعهد العالى للعلوم الإدارة ببلبيس – الشرقية، مصاريفه تبلغ 6223 جنيها.

*معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه،مصاريفه تبلغ 5357

*المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم، مصاريفه تبلغ 5409 جنيهات.

* المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس، مصاريفه تبلغ 6471 جنيها.

*معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية، مصاريفه تبلغ 5541 جنيها.

* المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة، مصاريفه تبلغ 6547 جنيها.

*المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج، مصاريفه تبلغ 6240 جنيها

*المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف، مصاريفه تبلغ 6547 جنيها.

* المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، مصاريفه تبلغ 5490 جنيها.

*المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة، مصاريفه تبلغ 7852 جنيها.

*معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

- نظم إدارية مصاريفه تبلغ 2883 جنيها.

- إدارة مصاريفه تبلغ 2456 جنيها

* معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، مصاريفه تبلغ 2989 جنيها.

*معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات، مصاريفه تبلغ 2498

*معهد السويس لنظم المعلومات 3680

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي، مصاريفه تبلغ 2796 جنيها.

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مصاريفه تبلغ 2330 جنيها.

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان، مصاريفه تبلغ 2424 جنيها.

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج، مصاريفه تبلغ 2330 جنيها.

*المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، مصاريفه تبلغ 2623 جنيها.

*المعهد الفني للتمريض بالجونة "لم تطرح"

*المعهد العالى للهندسة الالكترونية ببلبيس، مصاريفه تبلغ 18527 جنيها

*المعهد العالى للهندسة بالمنيا، مصاريفه تبلغ 18527 جنيها

*المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان، مصاريفه تبلغ 6635 جنيها

*المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا، مصاريفه تبلغ 6635 جنيها

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية، مصاريفه تبلغ 15227 جنيها

*معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريفه تبلغ 18527 جنيها.

*المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين، مصاريفه تبلغ 13027 جنيها.

*المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، مصاريفه تبلغ 18527 جنيها

*المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ب6 أكتوبر، مصاريفه تبلغ 7634 جنيها.

*المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

- سياحة وفنادق، مصاريفه تبلغ 7163 جنيها.

- نظم المعلومات الإدارية مصاريفه تبلغ: 14818 جنيها

*المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم – الجيزة - نزلة البطران

- نظم المعلومات مصاريفه تبلغ: 3786 جنيها

- السياحة والفنادق مصاريفه تبلغ: 4080 جنيها

*المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم مصاريفه تبلغ 7682 جنيها

*المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية 5744

*معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بسقار – الهرم جيزة

" عربي " 6013

- " انجليزي" 6352

*المعهد العالي للحاسب الالى بكنج مريوط – اسكندرية 6751

*المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بسوهاج 6935

*معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

72 -80 عربي

-11796 للانجليزي

*المعهد العالى للحاسب الالى وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا- دمياط 6066

*معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة 6109 للعربي ، و 8527 للانجليزي

*المعهد العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات بابي قير بالإسكندرية "عربي " 7250- " انجليزي " 8011

*المعهد العالى للعلوم الادارية بالقطامية

- ادارة اعمال : 4279

- نظم معلومات ادارية : 3967

*معهد الفراعنة العالى للحاسب الالى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم 5534

*معهد راية العالى للادارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة 7210

*المعهد التكنولجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 15527

*المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس-بالقاهرة الجديدة 6109

*المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة 18527

*المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا 17027

*المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 18527

*المعهد التكنولوجى العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا 15527

*المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

- نظم المعلومات الادارية 8532 جنيها

- ادارة الاعمال 8532 جنيها

*المعهد التكنولوجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

- قسم المختبرات 20027 جنيها

- قسم تركيبات الاسنان 20027 جنيها

*المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 25527 جنيها

*معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة- بالقاهرة الجديدة

- علوم الحاسب و الادارة: 14870 جنيها

- شعبة الهندسة: 15087 جنيها

* المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

- الدراسات السياحية: 10310 جنيها

- ادارة الضيافةمصاريفه تبلغ: 10310 جنيها