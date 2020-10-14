6 تطعيمات هامة عليك تناولها قبل فصل الشتاء.. ليس منها مصل الأنفلونزا

مع اقتراب فصل الشتاء، يقبل الكثير من المواطنين على أخذ التطعيمات التي تساعدهم في الوقاية من الأمراض التي تنتشر مع دخول الشتاء مثل الأنفلونزا الموسمية.

وبخلاف مصل الأنفلونزا الموسمية، تقدم الشركة القابضة للمصل واللقاح، عددًا من التطعيمات ترصد "الوطن"، أسعارها وأهميتها على النحو التالي:

تطعيم المكورات الرئوية

قال الدكتور أمجد الحداد؛ مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"الوطن"، إن هناك عددًا من الأمصال والتطعيمات ليست مرتبطة بالشتاء فقط، نظرًا لانتشارها في فصول السنة الأربعة، إلا أنه ينصح بمصل الالتهاب الرئوي "المكورات الرئوية" الذي يساعد على القضاء على الالتهاب الرئوي، والذي يكثر انتشاره في فصل الشتاء، ويمكن أخذ المصل في أي وقت من العام لمرة واحدة فقط في العمر، ويبلغ سعر المصل 490 جنيهًا.

تطعيم فيروس الروتا

وهو الفيروس المتسبب في النزلات المعوية والجفاف، إذ أوضح "الحداد" أن التطعيم يُجرى إعطائه للأطفال قبل عمر الـ6 أشهر، ويكون التطعيم عبارة عن جرعتين بينهما شهران، حيث يمكن أن يأخذه الطفل في عمر شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر، ويبلغ سعر التطعيم 320 جنيهًا.

تطعيم الأنفلونزا البكتيري

وتطعيم الأنفلونزا البكتيري يساعد على الوقاية من التهاب الأذن الوسطى، والتهاب الأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي، ويتم أخذه لمرة واحد فقط في العمر، ويبلغ سعره بمراكز المصل واللقاح 75 جنيهًا، كما أنّه أصبح من التطعيمات الإجبارية بالنسبة للأطفال في مراكز التطعيمات والأمصال.

مصل الحساسية

هذا المصل مخصص لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، إذ أكد مدير مركز المناعة والحساسية أن المريض يبدأ في أخذ المصل بعد إجراء عددًا من الاختبارات ومعرفة أسباب الحساسية، سواء كانت حساسية موسمية من حبوب اللقاح، أو حساسية دائمة من الأتربة أو الفطريات، ويجرى إعطائه مصل مناسب ضدد هذه المسببات فور اكتشاف المرض، والمصل عبارة عن كورس لمدة عام، مقسمة على جرعات أسبوعية بسعر 1800 جنيه.

مصل الجديري المائي

إذ ينشط الجديري المائي في فصل الشتاء خاصة بين الأطفال في المدارس، وهو عبارة عن جرعة واحدة تؤخذ فوق عمر عام، ويبلغ سعره نحو 320 جنيهًا.

مصل الالتهاب الكبدي الوبائي أ

يعطى من لقاح التهاب الكبد أ، جرعة بعد السنة الأولى من العمر على جرعتين، تفصلهما فترة زمنية تبلغ 6 أشهر على الأقل، إذ يقي من الالتهابات الكبدية أ، إلا أنّه غير متوافرًا بشكل كبير في مراكز المصل واللقاح.

مصل الأنفلونزا الموسمية

والذي يساعد على الوقاية من الإصابة بنزلات البرد التي يكثر الإصابة بها خلال فصل الشتاء، إذ يتوافر مصل الأنفلونزا هذا العام بنوعين مختلفين، نوع يحتوي على 4 فصائل يسمى باللقاح الرباعي ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات، أما النوع الآخر يحتوي على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثي وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات.

علمًا بأنّ أن المنتظم بأخذ المصل كل عام يكتفي بجرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى جرعة أخرى بعد شهر.

وأضاف "الحداد" أن الأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يأخذ نصف جرعة والنصف الآخر بعد شهر في حال لم يتم أخذ المصل مُسبقًا، والأطفال فوق الـ3 سنوات جرعة كاملة وتكرر بعد شهر في حال لم يؤخذ المصل في وقت سابق، ويحقن اللقاح إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تماماً إعطاء أي لقاح بعضلة الإيليا الخلفية، ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المصل من هنـــــــــا.