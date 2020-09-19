أماكن توفير مصل الأنفلونزا في "فاكسيرا" قبل دخول الشتاء

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية فصل الشتاء، والذي تنتشر فيه الإصابة بالفيروسات والعدوى، ما يجعل وزارة الصحة المصرية تهتم بتوفير مصل الأنفلونزا بالمصل واللقاه في مطلع الشتاء من كل عام.

وترصد "الوطن" موعد وأسعار مصل الأنفلونزا الذي يقدمه المصل واللقاح والفئات المستهدفة والممنوعة على النحو التالي:

وقال الدكتور أمجد الحداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، لـ"الوطن"، إنّ من المقرر توافر مصل الأنفلونزا هذا العام بنوعين مختلفين، نوع يحتوي على 4 فصائل يسمى باللقاح الرباعي ويؤخذ لما فوق الـ3 سنوات، أما النوع الآخر يحتوي على 3 فصائل ويسمى باللقاح الثلاثي وهو مخصص للأطفال من 6 أشهر وحتى أقل من 3 سنوات.

وأكد مدير مركز الحساسية والمناعة، أن المنتظم بأخذ المصل كل عام يكتفي بجرعة واحدة فقط خلال العام، أما من كانت هذه هي المرة الأولى لأخذ الجرعة يحتاج إلى جرعة أخرى بعد شهر.

وأضاف "الحداد" أن الأطفال من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات يأخذ نصف جرعة والنصف الآخر بعد شهر في حال لم يتم أخذ المصل مُسبقًا، والأطفال فوق الـ3 سنوات جرعة كاملة وتكرر بعد شهر في حال لم يؤخذ المصل في وقت سابق، ويحقن اللقاح إما في عضلة الفخذ الأمامية أو في عضلة الكتف، ويحظر تماماً إعطاء أي لقاح بعضلة الإيليا الخلفية.

وقال مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّ من المقرر أن يتوافر التطعيم بالمراكز خلال شهر سبتمبر الحالي طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، على أن يكون متوسط سعر المصل هذا العام 170 جنيهًا، مؤكدًا أنّ المصل مهم جدًا لجميع الفئات هذا العام؛ لأنّ مصر ستواجه جائحتين؛ هم مرض الأنفلونزا والموجة الثانية من كورونا، ما يجعل المصل يكتسب أهمية كبيرة للوقاية من الأنفلونزا، حتى تفرغ المنظومة الصحية لمواجهة جائحة كورونا، كما أنّ المصل ليس له أي آثار جانبية ولا يًمنع للمصابين بكورونا أو المُتعافين منها.

وعن الفئات الممنوعة من التطعيم فهي كالتالي:

- الأطفال أقل من 6 أشهر.

- ارتفاع الحرارة الشديد، حيث يؤجل التطعيم بالمصل لحين نزول الحرارة.

- مرضى حساسية البيض.

- مرضى متلازمة الشلل الرباعي الفيروسي "الغيلان باريه".

- أصحاب الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

أما الفئات المستهدفة بالمصل والأكثر حرصًا على التطعيم فهم:

- أصحاب الأمراض المزمنة "السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب".

- مرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوي والسدة الرئوية.

- الأطفال أكبر من 6 أشهر.

- مرضى ضعف المناعة.

- الحوامل.

- كبار السن.

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