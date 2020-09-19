هل يمكن إعطاء مصل الأنفلونزا للأطفال؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور مصطفي محمدى، مدير عام مراكز التطعيمات في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، إن لقاح الإنفلونزا المسجل في مصر هو لقاح فيروسي ميت يعطى عن طريق الحقن، مشيرا إلى أنه ينقسم إلى نوعين، الأول: اللقاح الثلاثي ويتضمن 3 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرًا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي H1N1،H3N2 من النوع A، وسلالة واحدة من النوع B.

وأضاف محمدي، في تصريحات صحفية له، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية الثلاثي يعطي بداية من سن 6 شهور، ويتحدد عدد الجرعات وحجمها بناء على عمر الطفل عن تلقي اللقاح، فإذا كان الطفل عمره يتراوح بين 6 شهور و35 شهرا (3 سنوات تحديدا) فإن حجم الجرعة له يكون نصف جرعة الكبير وهي 1/4 مللي، وإذا كان عمر الطفل 3 سنوات فما فوقها فإن الجرعة تكون هي نفس جرعة الكبير أي 1/2 مللي، وبخصوص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات عند تطعيمهم أول مرة بلقاح الأنفلونزا فإنهم يحتاجون إلى جرعتين من اللقاح بينهما شهر على الأقل، أما إذا كان أكبر من 9 سنوات أو سبق له التطعيم ضد الأنفلونزا حتى ولو بجرعة واحدة في المواسم السابقة فإنه يحتاج هذا الموسم لجرعة واحدة فقط.

وأوضح أن النوع الثاني هو اللقاح الرباعي، ويتضمن هذا اللقاح 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي نفس السلالات الثلاث الموجودة في اللقاح الثلاثي، بالإضافة إلى سلالة رابعة من النوع B.

وأكد أنه بشكل عام، فإن المصل مهم لأصحاب الأمراض المزمنة "السكر والضغط والفشل الكلوي والقلب"، مرضى الحساسية ومرضى التليف الرئوي والسدة الرئوية، والأطفال بداية من 6 أشهر والحوامل وكبار السن.