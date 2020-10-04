5 طرق لتقوية مناعة الجسم قبل فصل الشتاء

يأتي فصل الشتاء هذا العام مختلفا عن الأعوام الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والجميع يحاول الحفاظ على معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وتقوية مناعة الجسم، فضلا عن أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية.

وترصد السطور التالية، عدة طرق لتقوية مناعة الجسم، كما يلي:

1. أفضل الأشياء التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة يوميا، إذ إنّ التمارين الرياضية تخفف التوتر، وتجعل الجسم أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام ومرض القلب.

2. النوم لوقت كاف، فالفرد يحتاج لـ8 ساعات على الأقل للنوم يوميا، ويجب الالتزام بجدول مواعيد محدد للنوم ومنع شرب الكافين أو المنبهات قبل موعد النوم الاعتيادي.

3. تناول الفاكهة والخضراوات له أهمية كبيرة في تقوية مناعة الجسم، ومن الفاكهة التي تقوي مناعة الجسم، البرتقال واليوسفي والفراولة والجوافة والكيوي والليمون، والخضروات كالطماطم والجزر والفلفل الرومي والألوان والبطاطا وقرع العسل، فطبق سلطة يعزز المناعة ويتكون من الخضراوات الطازجة، وهي مصدر غني بالفيتامينات ويعزز المناعة.

4. الإقلاع عن التدخين لأنه عامل أساسي في ضعف المناعة.

5. التعرض لأشعة الشمس التي تساعد في الحصول على فيتامين د في الجلد، وهو الفيتامين الموجود في عدد قليل جدا من الأطعمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفاءهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 109 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.