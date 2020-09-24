عاجل.. وزير خارجية الأردن: لا سلام إلا بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إنه جارٍ العمل على إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة من أجل التوصل للسلام الشامل والعادل من خلال القانون الدولي.

وشدد "الصفدي" على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وحلها هو مفتاح للحل، ولايمكن للسلام الشامل والعادل أن يقفز فوق القضية الفلسطينية، مضيفًا "لاسلام شامل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو حزيران، وعاصمتها القدس المحتلة، وهذا هو الحل الذي يحقق السلام الحقيقي".

وأضاف "الصفدي"، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي بعمان لبحث عملية السلام والقضية الفلسطينية، أن اللحظات الحالية حرجة وصعبة، ومعادلة الأرض مقابل السلام هي مرجعية، واجتماع اليوم هو رسالة بأننا كلنا معنيون بأن نتقدم باتجاه هذا السلام وأننا مستمرون في الجهود.