مستشار الرئيس للصحة: الزيادة السكانية تعيق التنمية ومتوسط عمر الإنسان ارتفع

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الكثير من مشاكلنا الحقيقة نتجت عن الزيادة السكانية، وانعكاس هذه الزيادة على جودة الحياة لنا جميعا، فحتي القادر ماديا سيتأثر بالزحام ولن تنفع قدرته المادية، وإذا رجعنا لعام 1952 كان عدد السكان 23 مليون نسمة، وحاليا 101 مليون ونصف، فضلا عن المتواجدين خارج البلاد، وحتى من هم بالخارج يستخدمون الكثير من الخدمات في الداخل المصري، فيأتي ليعالج ويتعلم ابناءه وفي كل الأحوال البلد تتحمل أعباء الجميع سواء بالداخل أو بالخارج.

وأضاف خلال كلمته في منتدى الحوار الثقافي، المنعقد بأكاديمية الأوقاف بأكتوبر، أن الزيادة السكانية تعيق تنمية البلاد، إلى جانب عوامل أخرى، و انعكست على جودة الحياة لنا جميعا إضافة لظروف أخري مثل الحروب وغيرها من الأحداث الكبري.

وأشار إلى أن الأسر كانت تنجب أعداد كبيرة من الأبناء نظرا لتعدد أسباب الوفيات، فكانت الأسرة تنجب 5 ليعيش منهم 3 مثلا، وكانت نسبة وفيات السيدات والأطفال عالية، الأن مصر تخلصت من الكثير من الأمراض التي كانت تؤدي إلى خلل في حياة الإنسان، وكان هناك العديد من الأمراض التي تسبب حياة غير مستقرة للإنسان، وكل ذلك قل كثيرا سواء أمراض الكبد والبلهارسيا، وكان متوسط عمر الإنسان في الخمسينات كان 50 -52 وأصبح متوسط عمر الإنسان الأن يقترب من ٧٣ عاما، وهذا مؤشر جيد لتحسن الأحوال الصحية.

ولفت مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقابة، إلى أن كثرة الأولاد مع عدم وجود الوسائل اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم يصيب المجتمع بالخلل، ومؤكدا أن رعاية الاطفال تحتاج جهدا نفسيا وعصبيا وفكريا، ورعاية صحية ومدرسية، لنصل بهم إلى مستوى فكري وثقافي جيد، ونحن بحاجة لتنظيم عدد الأولاد بكل أسرة.