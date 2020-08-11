رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات: لم نرصد خروقات

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن البعثة لم ترصد خلال جولاتها على مستوى الجمهورية، أية من الخروقات، حيث أن الأجواء الانتخابية جميلة، وهناك بعض الأشياء التي تم رصدها، لا تؤثر على عملية الانتخابات.

وأضاف "خطابي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أن في حال تم رصد أية من الخروقات أو المشكلات في العملية الانتخابية، يتم رفع تقرير لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أنه بمعاينة بعض المراكز الانتخابية، لاحظ وجود ثقة وحرص كبير على سلامة الناخبين، من حيث دخولهم إلى مراكز الاقتراع، واحترام كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمحاربة فيروس كورونا.

وأكد أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، دفعت الكثير من المواطنين للنزول والتصويت، واختيار مرشحيهم في ضوء جائحة فيروس كورونا، حيث أن هناك إجراءات صارمة موجودة في كل اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك مشاركة نسائية واضحة، وهي علامة لتقدم المرأة المصرية في العملية الانتخابية.