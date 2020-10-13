هاني شاكر لـ"شاكوش وكمال" بعد غنائهما "خمور وحشيش" بتونس: مش شطارة

خرج الفنان هاني شاكر عن صمته، بشأن تعمد مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، غناء أغنية "بنت الجيران" في حفلاتهما بتونس ولبنان، مع الاحتفاظ بكلمتي "خمور وحشيش".

وقال "شاكر"، خلال لقاءه بأحد البرامج التلفزيونية: "غنوا الجملة اللي المفروض عملت مشكلة، ودي على فكرة مش شطارة، مضيفا: "أنا حزين إنهم مش حاسين قد إيه الكلمة دي مؤذية، ومش جميلة ومش محترمة ومش مفيدة للشباب اللي معاهم، لأن الفن ده رسالة".

ويشارك هاني شاكر علي قناة "Mbc مصر"، بالنسخة الأولى من برنامج المسابقات الغنائية الشهير "the Voice SENIOR"، والتي تضم إلى جانبه، 3 من النجوم الكبار، وهم: سميرة سعيد، ونجوى كرم، وملحم زين، ويخوضون منافسة فيما بينهم ويلتفّون بكراسيهم لأفضل الأصوات.

من جانبه، وصف الفنان هاني شاكر، في بيانٍ صادر عنه، تجربة التدريب في البرنامج بـ"الممتعة جدا والجديدة"، مضيفًا: "أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم".

وحول تعامله إلى جانب النجوم - المدرّبين مع المشتركين، يقول هاني شاكر: "نعطي المواهب الثقة بالنفس أولا، والأمر المؤكد أن الموهبة الجميلة ستصل إلى الجمهور".

ويختم هاني شاكر: أنا واثق من أن الجمهور سيتفاعل مع المشتركين بكل عاطفة ومحبة، ولا بد من توجيه الشكر لـ"MBC" على دعمها للمواهب بكل فئاتها ولا سيما المواهب الكبيرة المتقدمة في السن.