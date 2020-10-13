أسعار ومحتويات بوكس حلوى المولد.. عروسة وشوكولاتة وحلويات

بدأ العديد من أصحاب محلات الهدايا عرض أحدث تصميمات "بوكس حلوى المولد"، الذي يقبل على شرائه المتزوجين والمخطوبين والعشاق كطريقة معايدة غير تقليدية.

وتتباين أسعار بوكس حلاوة المولد وفقًا لمحتوياته، وتستعرض "الوطن" متوسط سعر البوكس ومحتوياته على النحو التالي:

- بوكس يتم حفر الاسم عليه باستخدام الليزر وطباعة صورة على الخشب مع عروسة المولد بتصميم مميز، إضافة 11 قطعة من حلوى المولد، بأسعار تبدأ من 239 وحتى 399 جنيهًا.

- بوكس حلوى المولد الذي يتميز بحفر ليزر بخامة ذهبية من الداخل والخارج بالاسم والصورة مع تشكيلة من حلويات المولد وزخارف إسلامية على البوكس من الداخل والخارج بضمان 6 أشهر، ويصل سعر البوكس إلى 1250 جنيهًا.

- بوكس يحتوي على عروسة مُضيئة من الأعلى وبداخله تشكيلة مميزة من حلوى المولد، وتختلف خامة البوكس بين الخشب والإكليريك ويتراوح سعره بين 200 إلى 250 جنيهًا.

- "بوكس السعادة" بمقاس: 35 × 25 وارتفاع 7 سم، يُطبع عليه الصورة والاسم ومن الممكن إضافة كيلو حلوى بداخله، ويباع فارغًا بـ250 جنيهًا، ويمكن إضافة كيلو حلوى مشكلة بإضافة 100 جنيه.

- بوكس من الكرتون المقوى يحتوي على عروسة المولد وبعض أنواع حلوى المولد، مع إضافة بعض قطع الشيكولاتة وستيكرات خاصة بذكرى المولد النبوي، يتراوح سعره بين 500 جنيه إلى 550 جنيهًا.

- بوكس خشبي مزخرف ببعض الرسومات من الخارج بأحجام مختلفة، ويمكن طباعة الاسم من الخارج حسب الطلب، وتبدأ الأسعار من 50 جنيهًا للعلبة وزن الـ2 كيلو، و60 جنيهًا لوزن 3 كيلو، و70 جنيهًا لوزن 4 كيلو، و80 جنيهًا لوزن 5 كيلو.

- مجموعة العروسة المضيئة، وهي عبارة عن عروسة مضيئة بأكثر من 6 ألوان مع ريموت وبطارية وحفر الصورة والاسم، بسعر 250 جنيهًا بمقاس 14.5× 23 سم والقاعدة 17× 10 سم.