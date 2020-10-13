جاكوار تكشف عن سيارتها الـ "F-TYPE" الرياضية الجديدة

كشفت جاكوار لاندروفر، عن سيارة "جاكوار F-TYPE"، الجديدة الأكثر جمالاً من أي وقت مضى، وتتوفر السيارة الرياضية بمقعدين مع تصميم أقوى حضوراً ومقصورة داخلية تغلب عليها المواد الفاخرة والتفاصيل الجمالية.

وتتوفر المحركات القوية ذات الاستجابة الممتازة بخيارات رباعية الأسطوانات وسداسية الأسطوانات وثمانية الأسطوانات، وجميعها تتوافق مع تقنية ناقل الحركة ثماني السرعات "كويك شيفت" (Quickshift)، إضافة إلى تحكم يدوي كامل باستخدام ناقل الحركة "سبورت شيف" (Sportshift) أو المقابض المرفقة بعجلة القيادة.

كما تقدّم سيارة "F-TYPE" المزيد من التكنولوجيا المركزة على السائق، بما في ذلك عداد "TFT" عالي الدقة القابل للتخصيص بقياس 12.3 بوصة، كما يتيح نظاما الصوت الفائقان من "ميريديان" جودة مثالية للصوت.

وقال جوليان تومسون، مدير التصميم في جاكوار: "التحدي الذي وضعناه لأنفسنا هو تصميم أجمل سيارة رياضية، ذات نقاء ونسب مثالية وحضور مثالي يسهل التعرف عليه كسيارة جاكوار، سيارة F-TYPE الجديدة أكثر روعة من أي وقتٍ مضى، مع وضوح أكبر للوظائف التي يضطلع بها كل خط وسطح وميزة، وتجسّد شخصية جاكوار الحقيقية في التصميم".

ومن جانبه قال آلان فولكايرتس، مدير خط الإنتاج للسيارة: "سيارة F-TYPE هي سيارة جاكوار الرياضية المثالية، وما زالت مستمرة بوضع معايير جديدة لنقاء التصميم، وتفاعل ومتعة السائق، وتجربة القيادة الحدسية – حيث تجعل كل رحلة استثنائية، ويعد مظهرها الذي لا يعفو عليه الزمن أقوى حضوراً من أي وقتٍ مضى، فيما تعمّق التكنولوجيا المميزة مثل العداد الافتراضي عالي الدقة من الإحساس بالتركيز على السائق في المقصورة الداخلية، وتوفر مجموعات نقل الحركة خيارات واسعة لا منافس لها في هذه الفئة".