بدون شعر.. رانيا منصور تصدم متابعيها بشكلها في "أسود فاتح"

فاجأت الفنانة الشابة رانيا منصور، متابعيها بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "رانيا" بدون شعر نهائي بسبب إصابتها بمرض السرطان في دورها بمسلسل "أسود فاتح" الذي يعرض حاليًا على أحد الفضائيات، واكتفت بالتعليق باسم الشخصية.

وتفاعل معاها بعض الفنانين عبر حسابها الشخصي، حيث قالت الفنانة ايمان العاصي، "حظ سعيد ياحبيتي"، بينما شجعها المؤلف هاني سرحان على أدائها.

وانطلقت أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، على منصة "شاهد"، يوم 27 سبتمبر الماضي، ويتم العرض من الأحد إلى الخميس كل أسبوع.

"أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".

يرصد "أسود فاتح" حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي)، التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة، والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل، وتُخطط للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.

وواجه المسلسل، عددا من التوقفات بسبب أزمة كورونا، وتوقف حركة الطائرات، إذ كان من الصعب استكمال التصوير، لأن معظم المشاركين في العمل من الفنانين المصريين، بالإضافة إلى أزمة وقوع تفجيرات مرفأ بيروت، حيث كان يتم التصوير هناك، واضطر مخرج العمل لنقل التصوير لمكان آخر.