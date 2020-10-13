 وزيرة الثقافة: اعتماد خريجي "ابدأ حلمك" كفرقة مسرحية نوعية لأول مرة

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اعتماد خريجي ورشة ابدأ حلمك بمحافظة أسيوط كفرقة مسرحية نوعية وتعميم المشروع في مختلف محافظات مصر.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الأولى للمبادرة بقصر ثقافة أسيوط.

وشارك في حضور الحفل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة والمشرف علي المشروع، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع ابدأ حلمك بالمحافظات، الشاعر جمال بخيت والدكتور علاء عبد العزيز عضو اللجنة الفنية والفنان كريم عرفة والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الاحتفال قالت عبد الدايم إن وزارة الثقافة عازمة على مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الإبداعية الرامية إلى صناعة جيل جديد من الفنانين وخلق شخصيات مستنيرة تمتلك القدرة على تجاوز التحديات التي تواجه الوطن للإسهام في تحقيق التنمية المنشودة، مشيرة إلى أن مشروع ابدأ حلمك يمثل أحد محاور استراتيجية اكتشاف قدرات الموهوبين والمبدعين والنابغين في كل مجالات الإبداع ويستهدف تأصيل عملية تحقيق العدالة الثقافية خاصة فى محافظات الصعيد.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة الفعالة للفتيات وبالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتدربون وشجاعتهم وجرأتهم لتحقيق حلمهم قائلة "فخورة بكم يا أبناء أسيوط" ومؤكدة أنهم يمثلون صورة معبرة لقوة مصر الناعمة واصفة أبناء الصعيد بكنز المواهب المتجدد الذي لا ينضب ووجهت الشكر للقائمين على المشروع فى جنوب مصر.

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما قصيرا عن رحلة التدريب للخريجين إلى جانب 3 عروض مسرحية للخريجين منها مشهدا مبتكرا مستلهما من العرض العالمى هاملت لشكسبير، بالإضافة إلى أوبريت استعراضي جماعى لكافة المتدربين بعنوان هيلا هيلا وأغنية جماعية عن محافظة أسيوط.

يذكر أن المبادرة بأسيوط تقدم للاشتراك فيها 700 شاب وفتاة وقع الاختيار على 53 متدربا بواقع 24 فتاة و29 شابا تم تدريبهم على مختلف فنون المسرح (التمثيل – الارتجال – الكتابة – عناصر العرض المسرحى).