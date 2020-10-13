جهاز المشروعات يطرح كراسة شروط الوحدات الصناعية بالغردقة

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة نادر عبد الظاهر، اليوم الثلاثاء، بدء طرح كراسة الشروط للتقدم للوحدات الصناعية بمدينة الغردقة استكمالًا للإعلان السابق، وذلك بالتنسيق مع مع هيئة التنمية الصناعية.

وأكد الجهاز خفض ثمن كراسة الشروط، وتقديم تسهيلات جديدة للشباب وصغار المستثمرين، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وأشار نادر عبد الظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فرع البحر الأحمر، إلى استمرار طرح كراسات الشروط للوحدات الصناعية بتقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة بدءً من اليوم حتى 2 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية بالموقع الإلكتروني للهيئة، أو مكاتب وفروع الهيئة العامة للتنمة الصناعية في جميع المحافظات، أو مكاتب و فروع جهاز تنمة المشروعات.

وأوضح "عبدالظاهر"، فتح باب التقدم بالطلبات حتى الاثنين 23 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن جهاز المشروعات سيقوم بتمويل المشروعات بشكل ميسر من آلات ومعدات، إلى جانب إنهاء الإجراء والتراخيص بالوحدة، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم الفني والتسويق للمشروعات والمنتجات الخاصة بها.

وذكر أن هذه التسهيلات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشباب، وتقديم كافة التسهيلات لهم، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وكذلك في إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، أن ثمن كراسة الشروط 500 جنيه، مضافًا إليها نسبة 14% رسوم القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه في حال وجود أي استفسارات عن الوحدات الصناعية يجب التوجه لمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بميدان الدهار بمدينة الغردقة بمبنى دهب مول.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة 1657 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 7 مجمعات صناعية بمحافظات (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) بمساحات متعددة لمختلف المجالات الصناعية (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء

وكانت هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبحر الأحمر، قد أعلنت عن طرح عدد 159 وحدة صناعية بالمدينة الصناعية.