كريم السقا: تسريبات "كلينتون" كشفت جزء من المؤامرة على المنطقة

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن تسريبات هيلاري كلينتون تضع جزء صغير من المؤامرة على المنطقة العربية أمام أعين ناكري المؤامرة، وتعطيهم الفرصة لمراجعة مواقفهم مما يحدث من استهداف مباشر لمصر والدول العربية.

وأضاف السقا لـ"الوطن"، أن التسريبات توثيق تفصيلي لدور وسياسات بعض الأطراف بدول عظمى في انتشار الإرهاب والتطرف، ويجب محاكمة هؤلاء أمام المحكمة الدولية على ما خططوا له من مؤامرات على شعوب مسالمة.

وتابع أن التسريبات وثقت دور قطر وتركيا وقناة الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها في تنفيذ وتمويل مخططات الشر والخراب، وتبرهن أن موقف مصر ومؤسسات آمنها وقائدها كانوا على حق مبين منذ البداية.

ولفت "السقا" إلى أنه من الواضح أن المؤامرة مستمرة وبشكل أقوى، فما تم تسريبه حتى الآن يفسر الهجوم الشرس على مصر، ممن خططوا لتلك المؤامرات، ويفسر العداء الواضح من تلك الأطراف لما يحدث في مصر من تنمية واستقرار وريادة عربية وإفريقية.

وأشار إلى أن مصر هي من تحطمت على صخرتها شرورهم ومخططاتهم، وأصبح الآن على الشعوب العربية والشعب المصري الانتباه لما يحاك لهم من مؤامرات قذرة تهدد سلمهم وسلامتهم، والعمل سويا لصد تلك الشرور عن طريق دعم استقرار دولهم.

وكشفت وثائق البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، عن تعاون دولة قطر مع جماعة الإخوان الإرهابية؛ لإنشاء قناة إعلامية قطرية، تدعم الجماعة بتمويل 100 مليون دولار.

كما كشفت الوثيقة التي تم الإفراج عنها، أن التنظيم اشترط على قطر أن يتولى إدارة القناة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة؛ بحيث تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة لدعم الإخوان، نقلا عن ما نشرته صحيفة "رؤية" الإماراتية، أمس، ولم توضح الرسائل مصير المشروع، وما حدث به لاحقا.وأشارت إلى لقاء هيلاري كلينتون مع عدد من قيادات شبكة قنوات الجزيرة القطرية، عند زيارتها للدوحة، وفقا لما نشره موقع "جولف نيوز"، اليوم، وتحدثت معهم عن زيارتها للقاعدة العسكرية في قطر.