أديب: الإخوان كانوا عاوزين فلوس المعونة الأمريكية عشان يعملوا ميليشيات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إحدى الرسائل الإلكترونية التي أفرجت عنها وزارة الخارجية بشأن محادثات هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، أظهرت أن الإخوان حاولوا الحصول على المعونة الأمريكية.

وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر": "الشخص الذي أرسل الرسالة إلى كلينتون أبلغها بغضب الجماعة من إدارة أوباما بسبب حصول القوات المسلحة على جزء كبير من المعونة الأمريكية"، متابعًا: "كانوا عاوزين الفلوس دي عشان يعملوا ميليشيات على غرار الحرس الثوري الإيراني، عشان يوم ما تحصل مواجهة اللي حصلت بسرعة لأنه أهبل وعبيط ومقدرش يحافظ على مصر أكثر من 9 شهور".

وتابع، أنه في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، اطمأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية آنذاك، على سلامته واستطاع أن يجعله يخرج بسلام من مدينة الإنتاج الإعلامي بسبب حصار الإخوان لهم: "البلد اتلخلخت بس موقعتش، وكان في ابتزاز سياسي عشان المعارضة تتكلم ووسط كل ده كان الإخوان بيعدوا".

وأردف، أن جماعة الإخوان الإرهابية تجاهلت الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، لكنهم بدأوا يتحدثون عنها منذ ساعتين: "في الأول قالوا مفبركة ومش موجودة وبعد شوية هيبتدوا يستشهدوا بكلام هيلاري كلينتون".

وشدد، على أن جماعة الإخوان الإرهابية تكره الجيش المصري كراهية التحريم، منذ أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: "وفي ثورة يناير استرضوا شباب الثورة وبعد شوية قلبوا عليهم وصنفوهم لفلول وتمرد".

وأكد، أن كلينتون كانت تحرك المعزول مرسي كما تريد، وهو ما استنتجه منذ أن ضغطت عليه لجعله يوقف إطلاق النار في غزة: "كلينتون قعدت عنده في الاتحادية 8 ساعات لحد ما وقف تبادل إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.. مصر مينفعش تبقى إمعة ولا ماريونت ورئيس مصر مينفعش يبقى لعبة في يد حد، دي بلد محورية، إحنا كنا قاعدين في خرابة، الحمد لله على الستر".