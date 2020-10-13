طالبة ماليزية تحاول الانتحار بتناول كمية من الأدوية في الإسكندرية

أقدمت طالبة ماليزية الجنسية مقيدة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، على الانتحار، اليوم، بتناول كمية من العقاقير الطبية، ونجح أطباء قسم السموم بالمستشفى الجامعي في إسعافها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق يفيد بوصول إشارة من إدارة المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول طالبة إلى المستشفى إثر محاولتها الانتحار والتخلص من حياتها، وتم إسعافها وحالتها مستقرة.

على الفور، انتقل فريق من ضباط القسم، وبالفحص تبين أنها طالبة ماليزية الجنسية، تدرس بطب أسنان الإسكندرية، وبسؤال إحدى زملائها قررت أنها تعانى من إضرابات ومشاكل نفسية، حيث تناولت مجموعة من العقاقير الطبية بدافع الانتحار، وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .