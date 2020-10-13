بالفيديو.. حملات مكبرة لملاحقة الـ"توك توك" على كورنيش الإسكندرية

انتشرت مركبات الـ"توك توك" بشكل كثيف في جميع الشوارع بمدينة الإسكندرية، حتى وصلت إلى طريق الكورنيش، وتحديداً في منطقة سيدي بشر، شرق المدينة، الأمر الذى أثار غضب أهالي المدينة، نتيجة تفاقم الظاهرة، دون إيجاد أي حلول لها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي أعقاب تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور التي تظهر مركبات الـ"توك توك" أثناء سيرها في شارع الكورنيش، شنت الإدارة العامة للمرور بمدينة الإسكندرية حملات مكبرة لملاحقة هذه المركبات في جميع أنحاء المدينة، كما عززت الإدارة من انتشار عناصرها من ضباط المرور في الشوارع، لضبط المركبات المخالفة.

جاءت هذه الحملات، التي أسفرت عن ضبط عدد كبير من مركبات الـ"توك توك"، وتحرير المحاضر اللازمة لأصحابها وسائقيها، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، الذي أصدر قراراً مؤخراً، بمنع سير مركبات الـ"توك توك" نهائياً على محور "المحمودية"، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة.

ويتضمن القرار توقيع غرامة 3 آلاف جنيه على المركبات المخالفة، والتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، إلا أن مركبات الـ"توك توك" تواصل تحديها لهذا القرار، إلى الآن، حيث رصد العديد منها على محور "المحمودية"، وفي مختلف شوارع الإسكندرية، بما في ذلك طريق الكورنيش.