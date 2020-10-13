كاميرات المراقبة تكشف مفاجأة في واقعة مقتل شاب بمقر مرشح بأسيوط

يواصل ضباط مباحث قسم شرطة أبوتيج، بمديرية أمن أسيوط، جهودهم لكشف غموض واقعة العثورعلى جثة شاب من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح "محمد أبوزيد"، فردي مستقل، مقتولاً داخل المقر الانتخابي بالمساكن البحرية، على طريق "أسيوط - سوهاج" بحري.

تعود الواقعة إلى مساء أمس، عندما عثر"محمود عبدالله محمود"، مقيم بقرية "باقور"التابعة لمركز أبوتيج وعضو الحملة الانتخابية للمرشح "محمد أبوزيد" على جثة المجنى عليه مقتولا ومهشم الرأس داخل المقر الإنتخابي، وعلى الفور أبلغ المرشح الذى طلب منه إبلاغ الشرطة.

انتقل فريق من ضباط مباحث فرع الجنوب، ومباحث قسم أبوتيج إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشخص يدعى "محسن فتحي علي"، 25 عامًا، مقيم بقرية "دوينة"، إثر إصابته بتهتك في الرأس.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث القسم أن المجنى عليه عضو بالحملة الإنتخابية للمرشح من عائلة "عربي" بقرية دوينة، وهى عائلة بسيطة ويعمل بالحملة نظير أجر من المرشح، ولا توجد عداوة بين المجني عليه وآخرين.

وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بسماع أقوال "محمود عبدالله محمود" مقيم بقرية "باقور" وأول من اكتشف الواقعة، فيما أكد سكان العمارة التي يقع بها مقر الحملة الانتخابية للمرشح سماعهم أصواتا داخل المقر فجر يوم العثور على الجثة، ولكنهم اعتقدوا أن أعضاء الحملة يتواجدون في المقر.

وعقب الحصول على إذن النيابة العامة وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين خروج فتاة مسرعة من العمارة في توقيت وقوع الحادث ويكثف فريق مباحث قسم شرطة أبوتيج، برئاسة المقدم أحمد عاصم، جهودهم لكشف هويتها.

يشار إلى ان المرشح محمد أبوزيد من أبناء قرية دير "الجنادلة" التابعة لمركز الغنايم، وعضو لجنة مصالحات بالمركز ويحظى بشعبية ليست بالقليلة في مركزي الغنايم وصدفا.