مرشح لـ"النواب" بأسيوط ينفي اتهامه بالتحريض على الاعتداء ضد أحد أبناء القرية

نفى عبد الرحمن أبولبده، محامي ومرشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط فردي مستقل ما تم تداوله عن اتهامه بالتحريض على أحد أبناء قرية الزاويا والتعدي عليه بالضرب من قبل أنصاره، مؤكدا أنه لا علاقه له بهذا الأمر من قريب أو بعيد، وأن طرفي المشاجرة أبناء قريته ومن أنصاره.

وأضاف أبولبده، أنه لم يعلم بالمشاجرة إلا من أحد أهالي القرية الذي أخبره بأنهم في مركز الشرطة، لافتا إلى أنه رجل قانون ولا يمكن أن يقوم بأي أفعال تخالفه، مشيرا إلى أن الانتخابات البرلمانية استحقاق ديمقراطي من حق أي مواطن أن يؤيد ويشجع من يراه في صالحه ولا يمكن لأي مرشح أن يفرض سطوته على آخر.

وتعود الواقعة إلى أمس الأربعاء، حيث تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ من إسلام علي صابر، موظف بأحد المطاحن يتهم فيه 8 أشخاص معلومين لديه ذكرهم في البلاغ من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح المنافس من أبناء القرية "عبد الرحمن شحات أبولبده"، بالتعدي عليه والاستيلاء على سيارته وبها مبلغ مالى كبير.

وذكر المبلغ في المحضر أنه حال خروجه من قرية الزاويا محل إقامته مستقلا سيارة ربع نقل تحمل رقم 4823 وبها مبلغ مالي كبير فوجئ بعدد من أعضاء حملة المرشح المذكور يتعدون عليه ويضربونه ضربا مبرحا.

وأوضح البلاغ أن ذلك نتيجة لنشره بوست يعلن فيه تأييده للمرشح النائب الدكتور البدري ضيف ابن نفس القرية ويدعو المواطنين لانتخابه، وتم تحرير محضر رقم 16146 جنح مركز أسيوط، وجرى العرض على النيابة العامة وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن عدد المرشحين فى الدائرة الأولى بمحافظة أسيوط وتضم مدينة ومركز أسيوط، ويبلغ 51 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد.