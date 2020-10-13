عاجل.. "الصحة": 45 مستشفى صدر وحميات تأهلت لمواجهة موجة كورونا الثانية

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مستشفيات وزارة الصحة، مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ومازالنا نجدد ونطور وندرب الأطقم على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتابعت أن نجاح مكافحة فيروس كورونا، ليس إدارة وزارة الصحة فقط، وإنما إدارة الدولة مجتمعة، وتبني القيادة السياسية لهذا الملف، مضيفة مصر مستعدة بكل مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدني والأهلي لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن فى حال توفير اللقاح سيكون الأولوية الأطقم الطبية لأنهم خط الدفاع الأول ضد الجائحة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وانتخب أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة رئيساً لهذه الدورة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ أن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.

وأوضحت زايد أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.