محافظ دمياط تتابع أعمال "رد الشيء لأصله" بقرية العنانية

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتها التي أجرتها اليوم الثلاثاء، بمتابعة أكبر خطة تقوم بتنفيذها مديرية الطرق والنقل لأعمال "رد الشيء لأصله"، بعدد من المناطق بنطاق المحافظة باعتمادات مالية تصل إلى 14 مليون جنيه.

حيث قامت خلال الجولة التي جاءت بمرافقة حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس طارق بدوي مدير مديرية الطرق والنقل بالمرور على طريق محطة الصرف الصحي بقرية العنانية، ضمن عملية رد الشيء لأصله بطريق أحمد عيسى والوسطانى بقيمة 3.250 مليون جنيه.

ووجهت "عوض" بإعادة وضع خط تنظيمي محدد للطريق وتنفيذ أرصفة جانبية وبالوعات صرف مياه الأمطار، كما قامت المحافظ بتفقد الأعمال الجارية لرد الشيء لأصله بطريق 191 بدءً من عزب النهضة وحتى مدينة الروضة بمبلغ قدره ٥ مليون جنيه.

ووجهت مدير مديرية الطرق والنقل بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تلك الأعمال وتنفيذها وفقًا للمعايير الفنية والهندسية، منوهة الى أن عملية رد الشيء لأصله تتضمن أيضًا طريق "الكاشف - سيف الدين" حتى مدخل عزبة عطا الله بتكلفة قدرها 5.750 مليون جنيه.