عوض تاج الدين: الزيادة السكانية أثرت على جودة الحياة في مصر

عقدت اليوم أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي حول القضية السكانية تحت عنوان "تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية"، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، مع مراعاة الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الكثير من مشاكلنا الحقيقة نتجت عن الزيادة السكانية، وانعكست هذه الزيادة السكانية على جودة الحياة لدينا جميعا مضيفاً: "حتي القادر ماديا سيتأثر بالزحام السكاني ولن تنفع قدرته المادية، وإذا رجعنا لعام 1952 كان عدد السكان 23 مليون نسمة، وحاليا 101 مليون ونصف نسمة، فضلا عن المتواجدين خارج البلاد، وحتى من هم بالخارج يستخدمون الكثير من الخدمات في الداخل المصري، فيأتي ليعالج ويتعلم ابناءه وفي كل الأحوال البلد تتحمل أعباء الجميع سواء بالداخل أو بالخارج".

وأضاف خلال كلمته في "منتدى الحوار الثقافي"، أن الزيادة السكانية تعيق تنمية البلاد، إلى جانب عوامل أخرى، مما انعكس على جودة الحياة لنا جميعا.

وأشار إلى أن الأسر كانت تنجب أعداد كبيرة من الأبناء نظرا لتعدد أسباب الوفيات، فكانت الأسرة تنجب 5 ليعيش منهم 3 مثلا، وكانت نسبة وفيات السيدات والأطفال عالية، الأن مصر تخلصت من الكثير من الأمراض التي كانت تؤدي إلى خلل في حياة الإنسان، وكان هناك العديد من الأمراض التي تسبب حياة غير مستقرة للإنسان، وكل ذلك قل كثيرا سواء أمراض الكبد والبلهارسيا، وكان متوسط عمر الإنسان في الخمسينات 50 -52 عاماً، وأصبح متوسط عمر الإنسان الأن يقترب من ٧٣ عاماً، وهذا مؤشر جيد لتحسن الأحوال الصحية.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إلى أن كثرة الأولاد مع عدم وجود الوسائل اللازمة لتوفير حياة كريمة لهم يصيب المجتمع بالخلل، مؤكدا أن رعاية الاطفال تحتاج إلى جهداً نفسياً وعصبياً وفكرياً، ورعاية صحية ومدرسية، لنصل بهم إلى مستوى فكري وثقافي جيد، ونحن بحاجة لتنظيم عدد الأولاد بكل أسرة.

وعلى هامش الصالون الثقافي كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين في مسابقة "رؤية البحثية للفكر المستنير" التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، اليوم، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.