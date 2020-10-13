وزيرة الصحة لـ"الأطباء": التاريخ لن ينسى عطاءكم وسيخلد ذكراكم

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر لجميع الأطقم الطبية، الذين يضحون بأرواحهم لخدمة أوطانهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التاريخ لن ينسى عطائهم، وسيخلد ذكراهم بأحرف من نور.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، على مواجهة التحديات الصحية التي تواجهها الدول، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، خاصة الدول التي تعاني من صراعات داخلية، أو كوارث طبيعية، وذلك من خلال حشد الموارد والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، للوقوف جنبًا إلى جنب مع هذه الدول لإنقاذ الأرواح.

وشددت على أهمية إعلاء الدور الإنساني، من خلال إمداد الدول بالأدوية المستلزمات، والدعم الطبي اللازم لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الأزمات، لا يمكن حلها بشكل منفرد أو بالإمكانيات المادية فقط.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم الشرق المتوسط، يوجد 10 لقاحات عالميا دخلت المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، مشددا على التوزيع العادل لكل اللقاحات، عند ثبوت مأمونيتها وفاعليتها.

ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رسالة بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، لافتة إلى أن الأطفال الأقل تأثرا من فيروس كورونا، لكنها أكثر فئة حاملة الفيروس.

ونصحت أولياء الأمور، بضرورة تعليم الطلاب التغذية السليمة وآداب العطس والنظافة العامة، وارتداء الماسكات قدر المستطاع، مع ضرورة عدم إرسال الطلاب للمدارس عند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة، والالتزام بالمنزل مع ضرورة التهوية الجيدة.

وأكدت أنه تم تدريب القائمين بالمدارس، للتعامل مع الطلاب وأزمة فيروس كورونا، لافتة إلى تدشين الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي، لرفع درجة الوعي للطلاب وأولياء الأمور.