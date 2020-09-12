هالة زايد: منظومة مميكنة لتتبع الطلاب المخالطين لمصابي كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن معدل الـR الخاص بإصابات فيروس كورونا في مصر، يبلغ نصف بالمئة، وهو أقل من ضعف المعدل الذي أعلنته كبرى المنظمات السياحية، لتكون الدولة آمنة وتستطيع استقبال السياحيين.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا الأمر يرجع إلى مجهود الأطقم الطبية، التي أعادت صياغة قيمة الطب المصري، بحروف من نور، أشكرهم وأترحم على من فقدناهم، وأتمنى الشفاء للمصابين منهم، وإن شاء الله مصر ستكون أقوى بعد هذه التجربة".

وحول الدراسة، أكدت أنه جرى إلغاؤها في شهر مارس الماضي، وهو توقيت مناسب للغاية، وأن الوزارة تنسق بشكل دائم مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخصوص كل ما يتعلق بصحة الطلاب.

وأردفت: "تجربة 100 مليون صحة، الخاصة بالكشف عن أطفال المدارس بحوالي 11 مليون طالب، جعلت هناك تنسيق دائم ومستمر بين المدارس والوحدات الموجودة في محيطها".

وأكدت، أن الأطفال هم الأقل عرضة للإصابة والمضاعفات، لكنهم الأكثر حملًا للفيروس، وبالتالي فإن الخوف على ذويهم: "لهذا فإننا نعمل بمنظومة مميكنة للتقصي ورصد الحالات، ونستطيع معرفة ما إذا كان الطفل مخالطًا لحالة إيجابية، ونتبع طريقة معينة في المدارس لتأمين الطلاب.. والعالم لن يتوقف لأن فيروس كورونا احتمال يكمل معانا".