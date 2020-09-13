مصادر: تطوع هالة زايد باختبارات لقاح كورونا من منطلق ريادة مصر العلمية

قالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان إنَّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة أبدت استعدادها للمشاركة في التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مثل باقي الدول الرائدة.

مصادر: وزيرة الصحة تتطمئن المواطنين: اللقاح آمن

وتابعت المصادر لـ"الوطن"، أنَّ هذه التجربة تأتي من منطلق ريادة مصر العلمية والبحثية، لافتة إلى مناشدة وزيرة الصحة للمواطنين للمشاركة في التجارب وطمأنتها لهم بأنّ اللقاح خاض التجارب السريرية ولن تعطي أحد اللقاح دون التأكّد من سلامته ومأمومنيته.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، وذلك في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة "G42" الإماراتية للرعاية الصحية.