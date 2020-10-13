"محافظ دمياط" ترصد مزارع أثناء حرق قش الأرز

رصدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واقعة حرق قش الأرز، أثناء سير موكبها بطريق ترعة السلام، اليوم، وعلى الفور وجهت إدارة البيئة إلى تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقد شددت محافظ دمياط، على إحكام الرقابة لمنع تلك الظاهرة التي تؤدي إلى تلوث الهواء وظهور السحابة السوداء والإضرار بصحة وسلامة المواطنين، كما طالبت مديرية الزراعة بتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.