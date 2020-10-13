الوطنية للصحافة تعلن أسماء أعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجى، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أعلن خلاله تشكيلات مجالس الإدارات بالمؤسسات الصحفية القومية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحلة سامية زين العابدين، عضو الهيئة، التي وافتها المنية، وقالت الهيئة في بيان لها إن الراحلة توفيت "وهى تؤدى عملها حتى الرمق الأخير".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن التعيينات الجديدة جاءت استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ مرحلة التطوير الشاملة بعد تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الجدد، مضيفا أن المرحلة القادمة ستشهد تطوراً يلحظه المهتمون بالشأن الصحفي انعكاساً للدور الذى ستقوم به مجالس الإدارات في الفترة المقبلة وتنفيذ الخطط التي وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام، والمستشار عادل بريك، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وفيما يلي قائمة الأسماء:

الأهرام

1 علاء الدين كمال محمد ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام

2 ماجد محمد منير محمد فؤاد أحمد توفيق، رئيس تحرير الأهرام المسائي والبوابة والإشراف على مجلة ديوان الأهرام الإلكترونية

3 محمد شبانه عبدالعزيز بدوي، رئيس تحرير الأهرام الرياضي – سكرتير نقابة الصحفيين

4 جمال ماهر عبدالحميد حسن الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي

5 سعيد عبدالحي غنيم نصر عيسى، مدير عام المؤسسة

6 أسامة إبراهيم عبدالله نصر، مدير عام الإدارة العامة للمطابع الصحفية

7 عبدالرؤوف عبدالمنعم عبدالرؤوف خليفة، منتخب عن فئة الصحفيين

8 إسماعيل فرج أحمد فرج العوامي، منتخب عن فئة الصحفيين

9 هشام حسن محمد حسن، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10 تامر علي محمد علي، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11 أحمد محمد أحمد عثمان، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12 محمد جلال إبراهيم عباس، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

أخبار اليوم:

1خالد طه ميري عبدالرحمن، رئيس تحرير جريدة الأخبار

2 عمرو رافت محمد الخياط، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

3 رزق عبدالسميع أحمد عبدالسلام، مدير عام المطابع

4 أسامة أنور محمد أبو زيد، رئيس تحرير أخبار الرياضة

5 مجدي ملاك جورجي خليل، نائب مدير عام الإعلانات

6 طاهر عبد المجيد قابيل عيسى، مدير تحرير الأخبار

7 جمال سيد حسين محمد، منتخب عن فئة الصحفيين

8 محمد رشاد محمد علام، منتخب عن فئة الصحفيين

9 وائل إسماعيل عامر ضيف الله، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10 إيهاب محمد نصر إبراهيم، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11 أحمد مصطفي معوض عثمان، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12 محمد سيد صالح سيد، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

دار التحرير:

1 عبدالرازق توفيق أبو زيد، رئيس تحرير جريدة الجمهورية

2 عبدالنبي شحات محمد بدوي، رئيس تحرير جريدة المساء وبوابة الجمهورية

3 الشيماء عبدالإله عبدالحميد حسن، رئيس تحرير جريدة البروجريه إجيبسيان وجريدة البروجرية دايمانش والبوابة الإلكترونية الفرنسية

4 خالد أمين همام محمد، مدير تحرير العدد الأسبوعي بالجمهورية

5 فادية محمد محمود النكلاوي، مدير عام المؤسسة

6 خالد محمد محب بدر، مدير عام المؤسسة للشئون الإدارية

7 نسرين صادق محمد محمد أبو العينين، منتخب عن فئة الصحفيين

8 محمد محمد حسن المنايلي منتخب عن فئة الصحفيين

9 إيمان إبراهيم سيد أحمد، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10 عز الدين عزمي صالح عمر، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11 عادل محمد على موسي، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12 عبدالله أحمد محمود عبد ربه، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

روزاليوسف:

1 أحمد فرحات محمد محمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزا ليوسف

2 أحمد بدوي بدوي الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزا ليوسف

3 وليد أحمد ثابت طوغان طوغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير

4 ناصر أحمد علي محمد، مدير عام المطابع والتسويق والإعلانات

5 هبة الله صادق سيد صادق، مدير عام المؤسسة

6 محمد عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد سالم، المستشار القانوني

7 - أيمن عبدالمجيد محمد عبدالمجيد، منتخب عن فئة الصحفيين

8 - إيهاب محمد كامل عبدالفتاح محمد جاد منتخب عن فئة الصحفيين

9 - حسني عبدالخالق عامر قنديل، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10- أسامة ربيع محمد علي عسل، مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11- محمد سيد حسين معوض، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12 - رمضان جميل محمد عبدالعال، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

دار المعارف:

1- محمد محمد محمد جنه، مدير عام المؤسسة

2- محمد أمين علي السيد، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف

3- رشا رأفت عبدالحميد علي، نائب مدير عام مركز آراك

4- أحمد محمد يوسف العناني، مدير عام الإدارة الهندسية

5 - عبدالخالق علي عبدالخالق الدوي، مدير إدارة المكتبات

6 - وفاء محمد أحمد عامر، مدير إدارة الحسابات

7- أحمد علي محمد علي، منتخب عن فئة الصحفيين

8- ماجد محمد جمال الدين بدران حسن، منتخب عن فئة الصحفيين

9 - محمد أحمد محمود عبدالعال مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10- السيد محمد عطية إبراهيم مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11- مجدي عبدالظاهر محمد عبدالفتاح مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12- سعيد عبدالتواب حسانين الطحان، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

الشركة القومية للتوزيع:

1- هاني ميشيل جاد الرب، مدير عام إدارة الكتب

2- مني سيد عباس، مدير عام الشئون الإدارية – الفرع الرئيسي

3- نهاد محمد وسيم عبدالرازق مدير عام حسابات التوزيع

4- سالم كامل سالم مدير عام الشئون الإدارية -فرع دار الشعب

5- إبراهيم عبدالعزيز السيد مدير عام المراجعة

6- باسم محمد فؤاد جوهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي

7- جمال عبدالعزيز علي محمد عامر مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

8 - جمال سليمان كامل حسين مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

9- ناهد جمال إبراهيم نصر مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10- محمود السيد طه مصطفى مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

11 - شريف عبدالله جابر فرغلي مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12- أحمد شعبان إبراهيم حجاج مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

وكالة أنباء الشرق الأوسط:

1 القاسم محمد محمد عوض، نائب رئيس تحرير، المشرف العام على قطاع الأخبار

2- صلاح جمعة مصيلحي جمعة، نائب رئيس تحرير

3- سامية رشدي ميلاد تاوضروس، مدير عام الموازنة والتمويل

4- طارق عبدالغفار أحمد الطويل مدير تحرير

5- أحمد محمد كمال إبراهيم نائب رئيس تحرير

6- أحمد فتحي أحمد عبدالمعطي مدير إدارة بالقطاع الهندسي

7 - عاطف صلاح أنور خليل منتخب عن فئة الصحفيين

8- صلاح الدين مغاوري محمد شعبان منتخب عن فئة الصحفيين

9- كمال أحمد كمال الدين التهامي مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10- أحمد منصور عباس إبراهيم مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11- أسامة عبدالنبي عبدالفضيل عبدالسلام مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12- محمود أحمد عبدالحميد محمد، مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

دار الهلال:

1- أحمد أحمد عبدالباقي أيوب، رئيس تحرير المصور

2- خالد ناجح محمود رئيس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال ورواية الهلال والبوابة الإلكترونية لدار الهلال

3- سمر إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير حواء والكواكب وطبيبك الخاص

4 - ممدوح إبراهيم هلال مدير عام الشئون القانونية

5- محمد حسن بيومي وكيل الإدارة المالية

6- سحر محمد حموده رشيد مدير تحرير مجلة المصور

7- عبداللطيف حسن حامد عبدالباقي منتخب عن فئة الصحفيين

8- نورة أنور أحمد عيسي منتخب عن فئة الصحفيين

9- داود سيد داود عثمان مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

10- السيد حسن السيد غريب مـنـتـخـب عـن فئـة الإداريين

11- عماد محمد أحمد عفيفي مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

12- وائل محمد كمال عبدالعال مــنـتـخـــب عـن فـئــة الـعـمــال

وأجرت المؤسسات القومية انتخابات مجالس إدارتها وجمعيتها العمومية في مارس الماضي، وتعد هذه أول انتخابات لـ8 صحف قومية، وفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الجديد رقم 179 لسنة 2018، والذي حدد مدة عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بـ3 سنوات.