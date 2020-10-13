الزراعة: مصر كانت تستورد تقاوي من الخارج بنسبة وصلت لـ 98%

قال الدكتور وهبة الجزار، المشرف العام على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إن 98% من التقاوي التي تحتاجها مصر كانت تأتي من الخارج، وهو الأمر الذي كان يكلف فاتورة كبيرة بالدولار.

وأضاف "الجزار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي قائم على خطوات ثابتة وخطة واضحة، لافتا إلى أن البرنامج بدأ في 2019، ويهدف خلال 4 سنوات لتغطية نسبة معينة من التقاوي المستوردة ومن ثم تبدأ النسبة بزيادة تدريجية.

وتابع أن الفترة الماضية حدث نوع من غلاء الأسعار في التقاوي، ووصل ثمن تقاوي الفدان الواحد للطماطم 4 آلاف جنيه، ما يسبب تكلفة عالية جدا على المزارع، مؤكدا أن تدشين البرنامج الوطني وطرح منتجاته في الأسواق سيساعد في ضبط ميزان أسعار التقاوي في مصر، وبمجرد نزول تقاوي البرنامج الوطني ستساعد بشكل قوي في التحكم في أسعار التقاوي في مصر بشكل أكبر.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني استهدف 10 محاصيل من المحاصيل التي تمثل أكبر شريحة من التي كان يتم استيرادها من الخارج، مثل الطماطم والفلفل والكوسة والخيار والبسلة واللوبيا وغيرها من المحاصيل المختلفة.

"الفلاحين" تنفي فرض ضرائب على المزارعين.. وتعلن خفض أسعار التقاوي قريبا

من جانبها نفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ما تردد حول فرض ضرائب على الفلاحين والمزارعين خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الدولة والحكومة المصرية تدعم الفلاح وتقف بجواره وتلبي احتياجاته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، لكنها أكدت أن الفلاح المصري يحتاج دعما أكبر من الحكومة، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بضرورة تلبية احتياجات كافة المواطنيين وفي قلبهم الفلاحين.

وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن فكرة فرض ضرائب على الفلاحين، مجرد شائعة مغرضة وغير واردة على الإطلاق داخل أروقة وزارة الزراعة، بل إن الوزارة تعمل بقوة من أجل التيسير على المزارعين، موضحًا أنه يجري حالياً تقليل أسعار التقاوي بشكل كبير جدًا للمزارعين، بالإضافة إلى أن هناك قرارات مهمة سوف تصدر قريبا وستكون في صالح الفلاحين وأسرهم.

وأوضح المستشار الإعلامي للفلاحين، أن ترويج الشائعات هو جزء من خطة محاربة الدولة المصرية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن دور المجتمع المصري هو عدم تصديق أي معلومة يجري ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أصل المعلومة بتخرج من حد محدش يعرفه والكل بيعمل شير، ولازم نتأكد ونتحرى من مصداقية المعلومة قبل نشرها"، لافتا إلى أن هناك جهود تقوم بها الحكومة ووزارة الزراعة من أجل تحسين قدرات المزارعين التسويقية في كل محافظات مصر، بجانب الاهتمام بمنظومة الزراعة والاهتمام والاستفادة بوحدتي الأرض والمياه لرفع كفاءة الأرض وزيادة إنتاجية المحصول.