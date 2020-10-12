الزراعة: تحصين 3.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بناءا على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية والإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارهاقامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بزيارة 54140 منـزل بكافة محافظات الجمهورية استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قرية/تابع بكافة محافظات الجمهورية لرصد أمراض الحمى قلاعية – الجلد العقدى – طاعون المجتـرات الصغيرة – حمى الثلاث ايام – جدرى الاغنام – حمي الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية وقد أكد المهندس/ مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة على أهمية الاستحابه السريعه لاحتواء أي بؤرة مرضيه والتأكيد على تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا.

وأضاف الصياد أن إجمالي القُرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 3001 قرية و ذلك ابتداءً من التاسع من اغسطس الماضي وحتى الآن ، و انه تم فحص 216560حيوان فى 54140 منـزل ، و في حال رصد أي بوءرة مرضيه يتم اتخاذ كافة الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم ، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض ، علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أُخرى سليمة.

ومن ناحيته قال د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم تحصين عدد 1762940 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، 1697853رأس ماشية ضد حمى الوادى متصدع بالإضافة إلى تحصين 749776 رأس أبقار ضد الجلد العقدي بمُختلف محافظات الجمهورية خلال الفتـرة من أول أغسطس2020 حتى الآن مع استمرار العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية وحُمى الوادي المتصدع التي بدأت بتاريخ 19/9/2020.

وتم ترقيم وتسجيل عدد 96947 حيوان منذ بدء الحملة حتى الآن بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات حيث تقوم فرق التحصين بتـرقيم وتسجيل الحيوانات غيـر المُسجلة عند تقديمها للتحصين.

وتناشد وزارة الزراعة السادة المربين الاستجابة لحملات التحصين والتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالحرص على تحصين مواشيهم ضد الأمراض قبل دخول فصل الشتاء حيث تنشط فيه الفيروسات المسببة للحمى القلاعية.