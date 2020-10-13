دبلوماسي سابق: مصر تسعى لكي تكون بورصة للطاقة وتصدر الكهرباء لأوروبا

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى لتصدير الطاقة إلى عدد من البلدان، منها الأردن وأوروبا، بالإضافة إلى الربط الكهربائي مع المغرب والعراق، موضحًا أن المفاوضات بين مصر والأردن والعراق، تحدث على مدار الساعة، والذي لابد أن يُسفر عن المزيد من التبادل التجاري، والإعمار في العراق.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن هناك شركات إعمار مصرية تعمل في العراق، مثل المقاولون العرب، كما أن البلدان الثلاثة لها تجربة سابقة وهي مجلس التعاون العربي، وللأسف انهار هذا التجمع نتيجة غزو صدام حسين للكويت، ويجب إعادة التعاون بينها ليكون درعا للأمة العربية، ويساعد في نهضة العراق.

وأردف مساعد وزير الخارجية سابقًا، أن هناك تعاونا في مجال الربط الكهربائي، كما أن العلاقات بين شعوب الدول الثلاث مبشرة، وهي من أفضل أنواع العلاقات، وهناك تحرير لحركة السلع والخدمات، وتبقى حركة الإنسان العربي، وكلما تحررت زادت الاستثمارات، كما أن مصر تسعى لكي تكون بورصة للطاقة وتصدر الكهرباء إلى أوروبا عن طريق اليونان وقبرص.

وِشدد على أن هذه المشروعات غير تقليدية وتساهم في تعزيز التعاون بين مصر والدول العربية والأوروبية، كما أن هناك ربطا كهربائيا بين العراق ومصر، وهذا يكسب مصر 3 ساعات كهرباء مجانية، والربط مع المغرب يكسب مصر 3 ساعات مجانية إضافية، وهو مشروع غاية في الذكاء والعبقرية.

وتابع: "عندما ينتصف الليل في بغداد وتُطفأ الكهرباء، تكون القاهرة في التاسعة مساء وهي ذروة استخدام الكهرباء، وعندما تطفئ القاهرة الأنوار في منتصف الليل، تكون المغرب ما زالت تستخدم الكهرباء، كما أن الأردن مرشح للتزويد بالكهرباء من مصر".