سفيرة "التضامن" للمراقبة الاجتماعية: الأيتام في حاجة لتشريعات جديدة

وجهت الشابة نهلة النمر، الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تعيينها أول سفيرة لوزارة التضامن للمراقبة المجتمعية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، قائلة: "مفاجئة رهيبة بعد منحي هذا المنصب"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

وأضافت "النمر"، إن هذا التعيين هو إثبات أنها تسير على الطريق الصحيح منذ إنشاءها جمعية وطنية الاجتماعية، موضحة أنها ستجتمع مع الوزيرة قريبا من أجل معرفة المهام والمسئوليات التي سيتم تقديمها في المستقبل بجانب نزولها الدائم إلى دور الأيتام لتقديم دعم وتأهيل الدور للشباب وللقائمين على تقديم الرعاية لهم.

وأشارت سفيرة وزارة التضامن الاجتماعي للمراقبة المجتمعية، إلى أن هذه الدور تحتاج تشريعات وقوانين تعمل لصالح الأيتام، فالقانون المدرج ينص على خروج الشاب من الدار عند بلوغه 18 عام لكن لا توجد قوانين تسمح بإدراجه في المجتمع وتقديم التأمين الصحي له وإضافة ضمن منظومة التموين رغم أنهم مواطنين مصريين كباقي المواطنين.

وتابعت: " نسعى لجعل المربين قادرين على التعامل مع الطفل اليتيم داخل الدار، إلى جانب أنه لابد من وجود قوانين وتشريعات تكفل حقوق الأيتام، هناك تشريعات قانونية تحتاج للتعديل حتى تكفل لليتيم حقوقه".