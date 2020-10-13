فيديو.. مذيع في "مكملين" يكشف فضائح وفساد إعلام الإخوان الإرهابية

عرض برنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، فيديو لإعلامي سابق لقناة "مكملين" الإخوانية، يدعى طارق قاسم، يفضح فيه فساد الجماعة الإرهابية، كما يعترف بفضيحة التسريبات الجنسية لمحمد ناصر وحمزة زوبع، ويكشف خيانتهم.

وقال "قاسم" خلال الفيديو: "أثبتنا بالوقائع والأحداث إن إخواننا دول مش بيخونا مصر والمصريين وبيشتغلوا لحساب الإنجليزي، وأغلب الناس اللي هنا ليهم تسريب جنسي، ودكتور زوبع لما حد يكلمه أولا بيهزقه ويكلمه كلام زي الزفت ويسم بدنه والناس موجودة وعايشه وعاوز حد يكدب كلمة من اللي بقوله وممكن أقول عن أسماء عايشة وموجودة".

وتابع خلال الفيديو: "الناس كلها عارفة إن الرابطة عبارة عن عزبة ملاكي لمجموعة بعينها ولشخص بعينه ويتحكم فيها زوبع وبتحصل فيها حاجات محدش فاهمها، زي التعامل مع ملف التجنيس والإقامات، وفي غموض في الملفين دول، وأي حد ينتقع زوبع أو اي حد من الكهنة المرتبطة أسمائهم بملف الإعلام يفصل من عضوية الرابطة".

وواصل: "أنا واحد من الناس اتفصلت من الرابطة عشان انتقدت أبو عامر الراجل الإنجليزي الغامض بسلامته، وعملت فيديوهات واتكلمت عن أبوعامر، أحد استاذتنا راجل مخرج كبير انتقد الدكتور زوبع في مكان تاني فاتفصل في الرابطة، وهو راجل إعلامي كبير، وكان شغال وأنا لسة مولود، اشتغل سنة 1981 وكان عندي ساعتها سنة، كان زوبع الله أعلم ساعتها بيعرف يقرا جرايد ولا لا".