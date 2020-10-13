التضامن: قريبًا افتتاح 31 عيادة تنظيم أسرة بمشاركة الرئيس السيسي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبذل جهداً كبيراً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة للحد من الزيادة السكانية، وتطويع الأدوات المتاحة لمواكبة ظروف جائحة كورونا، وابتكار أساليب جديدة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وذلك ضمن مشروع "2 كفاية" .

القباج: "2 كفاية" تستهدف المستفيدات من تكافل وكرامة

وأضافت "القباج"، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه سيتم قريبا افتتاح 31 عيادة جديدة لتظيم الأسرة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، من عيادات تنظيم الأسرة فى القرى التى ينفذ بها المشروع لتصل عيادات "2 كفاية" إلى 64 عيادة، تستهدف بشكل أساسى المستفيدات من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وتتيح خدماتها لكل أفراد المجتمع .

افتتاح العيادات بالتعاون مع الجمعيات ووزارات الصحة والإعلام والتخطيط

ولفتت الوزيرة أن افتتاح العيادات جاء بالتعاون مع 108 جمعيات ونستهدف الوصول إلى التعاون مع 600 جمعية أهلية، لافتة إلى أن مبادرة "2 كفاية" هي مبادرة قومية جاءت بالتنسيق مع وزارة الصحة التي تضع معايير الجودة في مراكز تأهيل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة ووزارتي التخطيط والإعلام.

الاستعانة بـ 8000 مكلفة خدمة عامة لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة

ولفتت الوزيرة إلى أنه يتم الاستعانة بـ8000 مكلفة خدمة عامة ورائدة مجتمعية، وذلك لتوعية السيدات بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإقناع المرأة بإعلاء دورها الإنتاجي وليس الإنجابي عن طريق توفير فرص عمل لهن أو إلحاقهن بسوق العمل، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تقدم العديد من الخدمات للمرأة ومنها برنامج "الـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل"، الذي يشجع الأم على تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية، وإعطائها نقاطًا إضافية لبطاقة التموين ويبدأ من بداية حمل المرأة حتى وصول طفلها إلى عمر عامين.

جدير بالذكر، أن مشروع "2 كفاية"، يركز على القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، والأعلى خصوبة، وهي 10 محافظات هي: "الجيزة والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط والأقصر وسوهاج وأسوان وقنا والبحيرة" باعتبارها الأماكن الأعلى فى الخصوبة والأكثر احتياجًا للخدمات التوعوية.