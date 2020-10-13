 الجامعات تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

تنهي الجامعات الحكومية حاليا، جميع التجهيزات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بالتزامن مع الإجراءات الإحترازية، التي تتخذها الدولة المصرية، لمجابهة مرض كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك للمحافظة على جميع منتسبي الجامعات من طلاب وعمال وأعضاء هيئة تدريس، التي منها تعقيم شامل للمعامل والمدرجات، ووضع بوابات تعقيم على مداخل ومخارج الجامعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021 وتطبيق التعليم الإلكتروني وسط إجراءات احترازية مشددة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وذلك من خلال وضع خطة متكاملة للتحديث الشامل لنظام التعليم الجامعي، وتحقيق هدفنا في الوصول إلى مفهوم الجامعة الذكية Smart University.

جامعة القاهرة: هدفنا تحقيق الوصول إلى مفهوم الجامعة الذكية Smart University

وأكد الخشت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاستعدادات للعام الجامعي الجديد تضمنت عدة إجراءات من بينها، استكمال أعمال البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتحول طرق التدريس والامتحانات إلى نظام التعليم الإلكتروني عن بعد، واعداد جميع مقررات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا ورفعها على منصة الجامعة كخطوة أساسية للتحول إلى عمليات التدريس الالكتروني، وعقد الحلقات النقاشية والأنشطة الكترونيًا، بالإضافة إلى الاستمرار في رفع كفاءة وقدرات كل من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وتأهيلهم على النظام التعليمي الجديد، إلى جانب إكساب الطلاب مزيدًا من المهارات الرقمية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعلم.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ان الجامعة أنهت جميع التجهيزات والاستعدادات المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد، مشيراًإلي ان العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من جميع إجراءات التعقيم الدوري لإشاءات الجامعة من مدرجات وقاعات ومباني ومعامل و قاعات دراسية وإستراحات للوقاية منى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فضلاً عن التطوير الشامل لغالبية المدرجات والمعامل.

جامعة حلوان: طورنا القاعات والمدرجات.. وعمليات تعقيم على أعلى مستوى إستعداداً لبدء العام الجديد

وأضاف نجم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادت المتعلقة باستقبال الطلاب بدء من أول يوم للدراسة بالجامعة الموافق السبت المقبل 17 اكتوبر الجاري، مضيفا أن الجامعة ستبدأ في إستقبال الطلاب من خلال إقامة مهرجانات وكرنفالات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة التي تحقق التباعد الاجتماعي.

انتهت جامعة المنيا من الاستعداد لاستقبال عام جامعي جديد ومختلف في ظل تواجد فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات والآليات اللازمة التي تحفظ بها سلامة منتسبي المجتمع الجامعي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة أعدت خطة إجرائية احترازية متكاملة للتعامل داخل الحرم الجامعي يلتزم الطالب بتنفيذها من بداية دخوله بالبوابات الرئيسية، وحتى مغادرته الحرم الجامعي وكذلك بالمدن الجامعية، وخلال التعامل مع العاملين بالمكاتب الإدارية، والتحرك في ضوء هذه الخطة الوقائية والاحترازية في التعامل الأمثل لمواجهة الأزمات في حالة ظهور أي بؤر فيروسية ومحاصرتها.

جامعة المنيا: خطط احترازية.. ومبادرات طلابية.. ومعسكرات للخدمة العامة.. ودورات تدريبية على التعليم الهجين

وتحقيقاً لدفع مسيرة الجامعة لخلق بيئة تعليمية ناجحة، لفت رئيس الجامعة إلى أن الجامعة أتاحت هذا العام العديد من الخدمات الالكترونية لأبنائها الطلاب، وذلك من خلال موقع الجامعة ومواقع الكليات، شملت:

إعلان الجداول الدراسية وجداول الامتحانات فور اعتمادها من الكليات، وكذلك بوابة المقررات الالكترونية التي تتيحها الجامعة للكليات، وخدمات التحصيل الإلكتروني لجميع الخدمات الطلابية، كما قدمت الجامعة لطلابها هذا العام "تطبيق جامعة المنيا" للهواتف الذكية يتيح استخدام جميع هذه الخدمات، مضيفًا أن الجامعة وفرت حساب لكل طالب على نطاق الجامعة، كما ستهديه الجامعة بريدًا إلكترونيًا مجانيًا الذي يعتبر بمثابة البطاقة الشخصية الإلكترونية للطالب الجامعي.

وأشار إلى قيام فريق طلاب من أجل مصر، بعقد مجموعة من الدورات التدريبية، وورش العمل لطلاب الكليات للتعريف بالتعليم الهجين، إلى جانب إعداد دليل إرشادي للطالب الجامعي يمده بجميع البيانات والإرشادات لطبيعة الحياة الجامعية الجديدة، حيث سيتم توزيعه بمكاتب الاستقبال اعتبارا من اليوم الأول للدراسة بالجامعة.