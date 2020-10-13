أكرم حسني يدعم "الليثي" بعد إصابته بكورونا: بدعيلك أنت والعيلة

أعرب الفنان أكرم حسني عن أمنياته بشفاء زميله الفنان محمود الليثي بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، حسبما أعلن الأخير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "حسني" صورة تجمعه بالليثي عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: إن شاء الله سليمة يا حبيبي وتطلع منها أنت وكل العيلة بخير وسلامة، بدعيلكم وأكيد كل حبايبك بيدعولكم بالشفا والصحة.

وكان أعلن الفنان محمود الليثي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى إصابة زوجته ووالدته.

وكتب "الليثي"، عبر حسابه الشخصي بـ"فيس بوك"، "عندي كورونا بقالي أكتر من عشر أيام، وحالتي مستقرة الحمد لله".

وأضاف، "بس طالب من كل حد يشوف البوست يدعي لأمي وزوجتي لأن حالتهم غير مستقرة، ومحتاجين دعاء، وآسف لو حد اتصل ومردتش".

وكان آخر ظهور لـ"الليثي" خلال حلقات برنامج "Snl بالعربي" في موسمه الجديد، وكانت ضيفة الحلقة هيفاء وهبي.

وكتب "الليثي" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا عارف إني هكسر قلبك بالكلمة دي بس أنا آسف يا هيفا.. أنا مرتبط".

وفي سياق مختلف تضررت "هيفاء" من انفجار لبنان، حيث أعلنت إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها، جراء انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعو لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

بالإضافى إلى تأجيل مسلسل "أسود فاتح"، الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، لكن بسبب أزمة كورونا وتوقف الطيران، بخلاف قضيتها مع مدير أعمالها محمد وزيري والذي اتهمته بالاستيلاء على أموالها.