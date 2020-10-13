لاشين إبراهيم: انتخابات البرلمان خطوة جادة لترسيخ الديمقراطية

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن العملية الانتخابية ستكون تحت الإشراف القضائي الكامل، مشددًا على أن الانتخابات خطوة جادة نحو ترسيخ الديمقراطية في مصر، وذلك خلال تصريحاته لشاشة "Extra news"، على هامش ندوة عقدها مجلس الدولة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول الإشراف القضائي على الانتخابات.

وأضاف "إبراهيم"، أنه يشارك في هذه الندوة لتوصيل المعلومة الصحيحة لقضاة مجلس الدولة في الإشراف على الانتخابات سواء في اللجان الفرعية أو العامة، موضحًا أنهم أجابوا على أسئلة أعضاء مجلس الدولة، والتي كانت كلها تدور حول الإدلاء بالصوت، ومراجعة بيانات الناخب، أثناء تواجده داخل اللجنة.

أما المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، فقال إن أهم شيء ركزت عليه الندوة، هو دور القاضي داخل اللجنة الفرعية، وما يجب على القاضي أن يقوم به بنفسه داخل اللجنة الفرعية، وأيضا الإجراءات الاحترازية داخل اللجان الانتخابية لمنع انتشار فيروس كورونا داخلها، خاصة مع وجود كثافة في الحضور.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، في وقت سابق، إنّ الدعوة لعقد ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 في هذا التوقيت، قبل أيام من بدء الاقتراع، يعكس دراية القائمين عليها بأهمية ممارسة الحياة السياسية، في إطار إعداد القضاة لانتخابات مجلس النواب، جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020، بمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف لاشين أنّه استقبل الدعوة بكل ترحاب، وحرص على الحضور للقاء القضاة، ووجه لهم في بداية حديثه التحية والتقدير والاحترام بافتتاح الدور التدريبية، خاصة وأنّ انعقادها يعطيها أهمية خاصة، ووجّه الشكر لرئيس مجلس الدولة، لتعاونه مع الهيئة في تزويدهم بالمعارف والمهارات المنوط بهم في إطار من الاحترافية والمهنية.