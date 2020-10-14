تعرف على شروط الحصول على وظيفة في البنك الأهلي

وفقا، لخروج مؤسسات وهيئات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وعدم خضوعها لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، ومن بينها البنوك التابعة للبنك المركزي المصري، مثل البنك الأهلي، والتي تنظم أوضاع العاملين بها كادر وقانون خاص بها، وهو القانون رقم 88 لسنة 2003، الذي أعطى للبنوك الصلاحية في الإعلان عن أي تعيينات دون التقيد بقواعد حكومية إلزامية للتعيينات مثل مسابقتي يناير ويوليو.

أهم قواعد وشروط وطرق الالتحاق بوظيفة مالية ومصرفية

«الوطن» تنشر أهم قواعد وشروط وطرق الالتحاق بوظيفة "مالية ومصرفية " بالبنك الأهلي وهي على النحو التالي:

أولا: الشروط لحديثي التخرج

-التقدم عبر الموقع الالكتروني الرسمي للبنك الأهلي.

- الفرصة متاحة للحاصلين على المؤهلات العليا من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح للوظيفة مطابقا للرقم القومي.

- الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية حتى 31 ديسمبر 2020 :

أ- كلية تجارة أقسام (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

ب -كلية إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، كلية إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

ج -كلية اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

د- تكنولوجيا المعلومات حاسبات ومعلومات

هـ - هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

و- حقوق

ثانيا: الشروط لذوي الخبرة:

- أن لا يكون للمتقدمين أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

- أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات فأكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.