تفاصيل 100 يوم في السجن.. هدير الهادي من الفيديوهات الإباحية لمنصة العدالة

قرابة 100 يومًا، قضتها هدير الهادي نجمة تيك توك في عنبر الآداب في سجن القناطر، منذ مطلع شهر يوليو الماضي، وتوالت المفاجآت في القضية أمام النيابة العامة وخلال جلسات محاكمتها، التى كان آخرها ظهر اليوم، أمام المحكمة الاقتصادية، بتهم الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والدعارة، وقررت حجز القضية للحكم، بجلسة 27 أكتوبر الحالي.

الفيديوهات الإباحية

ومن بين المفاجآت، كان تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمضاهاة هدير الهادي فتاة تيك توك مع الفيديوهات الإباحية المنسوبة لها، أن "هدير" ليست صاحبة الفيديو المنسوب لها، وأن صاحبة الفيديو الحقيقية هى ممثلة أفلام إباحية، وأثبت التقرير من خلال إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهمة هدير الهادي وصورة السيدة التي تظهر عارية الجسد وهى تقوم بتصوير نفسها في أوضاع مخلة تبين اختلاف الشكل العام والقياسات البيومترية.

وأثبت التقرير المؤرخ في 9 يوليو الماضي، أنه نفاذا لأمر النيابة العامة، أحضرت قوة أمنية المتهمة هدير الهادي، وكذا حرز عبارة كارت ميموري 16 جيجا، وتبين احتواؤه على مقطع فيديو لفتاة عارية الجسد تصور نفسها في أوضاع مخلة، وهو مُحمل من أحد المواقع الإباحية، حيث أمرت النيابة بتفريغ الحرز وإجراء مضاهاته، للتأكد من ظهور المتهمة في الفيديو من عدمه، وأوضح التقرير أنه تم تصوير المتهمة طبقا للقواعد الفنية المعمول بها لإجراء المقارنة، وأشار التقرير إلى أنه وبإجراء المقارنة الفنية والمضاهاة تبين وجود اختلاف في الشكل العام والقياسات "البيومترية" بين المتهمة هدير الهادي والفتاة التي تظهر بالفيديو.

أرباح الفيديوهات

ومن المفاجآت التى كشفتها التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، مع المتهمة هدير الهادي، أكدت خلالها أنها تصنع فيديوهات راقصة، على مواقع التواصل لزيادة عدد متابعيها، كما أنها تحصلت على أموال من طبيب مصري بالسعودية، قرابة 18 مرة، واستغلت هذه الأموال في اجراء عملية نحت لجسمها في مستشفى بالرحاب، كما أثثت شقتها بحدائق أكتوبر.

اصطياد الزبائن.. وأفادت التحريات التي جرت حول المتهمة، بأنَّها أنشأت حسابًا على تطبيق "تيك توك"، محملًا عليه العديد من المقاطع، ووصل عدد المتابعين إلى 745 ألف متابع، وحصلت على 1.4 مليون إعجاب، وأقرّت بإنشاء حسابات إلكترونية على عدة تطبيقات، تعمل من خلالها على بث وتصوير مقاطع إباحية لتحقيق نسب مشاهدة عالية حتى ذاع صيتها، وأضافت المتهمة أنَّها دأبت على دخول معترك الفيديوهات الحية "لايف" عبر التطبيقات الإلكترونية، للحصول على استفادة وربح مالي، وأن التحويلات تتمّ لها من خلال شركة "ويسترن يونيون".

وآخر المفاجآت كان ظهر اليوم خلال محاكمة المتهمة عندما قدم المحامي الخاص بها عصام الطباخ شهادة وفاة والدها، الذي توفى بعد حبسها خلال مرافعته عن المتهمة، ومطالبة المحكمة ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، ودخلت هدير في نوبة صراخ وبكاء استمرت عدة دقائق، وطعن المحامي في صحة التحريات التى ذكرت أنّ المتهمة غير مستقرة بمحل إقامتها ودأبت على التنقل بين عدد من الشقق المفروشة، خشية ضبطها، لاسيما عقب بث عدد من المواطنين فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد سلوكها، مطالبين بسرعة ضبطها.