مرشح بـ"البحيرة" يذيع رمزا خطأ لمنافسه عبر مكبرات الصوت

بلغ الصراع الانتخابي بالعديد من دوائر البحيرة أشده، وتفنن المرشحون في استعراض قوتهم وقدرتهم على حشد الجماهير، في الوقت الذي ذهب فيه بعضهم إلى إفساد الدعاية الانتخابية الخاصة بالمنافسين، وهو ما رفضه الناخبون بجميع انتماءاتهم، مؤكدين أن الحرب غير الشريفة في الانتخابات، لا مجال لها في ظل حياة سياسية ديمقراطية، ووسط العديد من أساليب الدعاية الانتخابية، ظهرت حالات فردية تفسد عمل المنافسين، أتى ذلك مع اقتراب موعد بدء عملية التصويت.

وتمثلت الحرب الانتخابية في إزالة لافتات المنافسين، ووضع لافتات على أخرى، ولعل ما أقدم عليه أحد المرشحين ضد منافسه محمود عتمان بدائرة الدلنجات، هو آخر ما توصل إليه الصراع الانتخابي، حيث أقدم مجهولون على إذاعة دعاية للمرشح المذكور عبر مكبرات الصوت، وذكروا عقب اسمه رمزا لمرشح آخر، في محاولة لتضليل آلاف الناخبين الذين يعتمدون على الرمز الانتخابي أثناء الإدلاء بأصواتهم، وهو ما أثار غضب أنصار "عتمان"، ودفعهم إلى إطلاق التحذيرات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال محمد عتمان، مدير حملة المرشح "محمود عتمان"، ما أقدم عليه المرشح المنافس ينقص من شعبيته، ولم تشهده أي دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، وحيلة غير شريفة لتضليل الناخبين، والصدفة وحدها هي ما كشفت هذا الأمر، بعدما سمع ميكروفونات المنافس عدد من أتباع "عتمان" وهم يعلمون الرمز جيدًا، وفوجئوا بإذاعة رمز لمرشح آخر، وتتبعوا السيارة ووجدوا توك توك آخر يذيع نفس الدعاية المغلوطة، وحدثت مشادات بينهم انتهت إلى هروب أنصار المرشح الآخر.

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشحًا في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.