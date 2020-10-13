"الصحة العالمية": الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا عن النساء

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، نظرا لأن الرجال أكثر عرضة لأماكن انتشار العدوى كالنوادي والكافتيريات وسوق العمل وغيرها.

عصمت: أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس مرتين هم الطاقم الطبي

وتابع "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن الشخص الذي أصيب بفيروس كورونا مرة من الوارد أن يصاب بالفيروس مرة أخرى ولكن الفيروس يكون ضعيفا في المرة الثانية، لافتا إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس مرتين هم الأطقم الطبية نظرا لتعاملاتهم المختلفة مع المصابين والاحتكاك بالمرضى.

وأشار مستشار منظمة الصحة العالمية إلى أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن، فالإصابات كانت مرتفعة وبدأت في النزول ولا تزال وهذا مؤشر جيد، مؤكدا ضرورة توخي الحذر خصوصًا مع دخول فصل الشتاء وعودة الطلاب للمدارس وتقفيل الأبواب والأماكن المغلقة، لافتا إلى أن فيروس كورونا لن ينتهي خلال هذا العام.

وتابع مستشار منظمة الصحة العالمية: "الناس اللي مستنية التطعيم للفيروس دا مش وارد خلال السنة دي، ولازم ناخد احتياطاتنا الكاملة فيروس كورونا مالوش أمان، وفي حالة توافر اللقاح سيظل هناك مجموعة تساؤلات في غاية الأهمية منها مدى فاعلية اللقاح ومدى قدرته على الاستمرارية وسعره".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 55 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97743 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 132 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 104648 حالة من ضمنهم 97743 حالة تم شفاؤها، و6062 حالة وفاة.