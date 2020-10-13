بعد قليل.. مؤتمر صحفي مهم لوزيرة الصحة بمشاركة "الصحة العالمية"

تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا مهما بعد قليل، للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد، والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر مستعدة لنقل خبراتها في مواجهة أزمة كورونا تحت اشراف منظمة الصحة العالمية، في ضوء المشاركة العالمية لمواجهة تفشي جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمتها ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط والتي تعقد إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق.

وانتخب أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة رئيساً لهذه الدورة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على جهوده في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الفترة الماضية.جاء ذلك في كلمتها ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط والتي تعقد إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين.

وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ أن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.

وأوضحت زايد أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.

و قال الدكتور أحمد المنظري، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن المنظمة لا تعلم حدًا الآن موعد الإعلان عن انتصار العالم على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف: "حرصنا قدر الإمكان على أن نجعل كورونا محور عملنا في الدورة لتوحيد رؤانا في الإقليم وتنسيق جهود الاستجابة وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة والوقوف صفا واحدًا للوقوف ضد ما يلحقنا بها من أضرار، ونستعين بما تعلمناه من قيم التعاون والتآخي".

جاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات الدورة السابعة والستون للّجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط والتي تعقد إلكترونيا لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين.