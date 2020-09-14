التعليم العالي: بدء التجارب الإكلينكية للقاح "كورونا المصري" الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعلاقات الخارجية، وعضو اللجنة العليا للبحوث الأكلينيكية، أن العمل يجري على قدم وساق في المراكز البحثية بالجامعات والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي بما فيهم معامل المركز القومي للبحوث بشان كورونا فيروس: كوفيد 19"، والسرعة ومن الانتهاء من لقاح كورونا المصري المحضر بالقومي للبحوث.

وأوضح الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأسبوع المقبل سيتم البدء في التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري، المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث بمركز التميز العلمي للفيروسات، وذلك على المتطوعين البالغ عددهم 100 شخص بمختلف الأعمار الصحية وذلك كمرحلة أولى من التجارب الإكلينيكة .

"التعليم العالي": 100 متطوع للقاح كورونا المصري كمرحلة أولى

وأكد مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العمل يجرى حاليا على قدم وساق للانتهاء من ملف اللقاح المصري لفيروس كورونا "كوفيد 19"، المحضر في معامل المركز، وذلك للبدء في التجارب الإكلينيكية على المتبرعين، مضيفا أنه يجرى أيضا العمل على الانتهاء من تجارب الحيوانات بشأن الـ 3 أمصال الأخرى المعدة للفيروس.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "لوطن"، أنه يجرى حاليا التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، بشأن الإعداد لإجراء التجارب الإكلينيكة للقاح المصري على المتبرعين بدءا من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن غدا الأحد، ستصدر التصاريح اللازمة بشأن البدء على المتبرعين، موضحا أنه تم اختيار 100 متبرع حتى الآن لبدء التجارب عليهم، بعدد من المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كمرحلة أولى من مرحلة التجارب، مؤكدا أن جميع المتبرعين تم اختيارهم وفقا للمعايير الصحية المتبعة والموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، بشأن اختيار المتبرعين "صحتهم تمام".

وأكد المصدر، أن التجارب على الحيوانات أثبتت سلامة وصحة اللقاح، موضحا أنه "آمن 100% أن شاء الله، ولولا ذلك لم نكن نبدأ التجارب على المتبرعين"، مشيرا إلى أن مراحل التجارب على المتبرعين يسير وفقا لمراحل، حتى الانتهاء من فعالية اللقاح، قائلا:" اختيار المتبرعين تم للفئات العمرية من 18 عاما وحتى 55 عاما، وصحته سليمة 100%، وليس مصابا بأي مرض سواء سكر أو ضغط أو كورونا أو أي مرض مزمن، وذلك حتى نستنتج التقارير بشأن فعالية اللقاح".

وتابع المصدر، أن سبب تأخر البدء في الإجراءات بشأن التجارب الإكلينيكية للقاح يرجع لكثرة الروتين وأخذ الموافقات اللازمة، فضلا عن أنه لاتوجد أي شركة دواء في مصر تنتج لقاحات، بما فيهم المصل واللقاح، الذي يقتصر دوره على التعبئة فقط، موضحا أن إحدى الشركات تطوعت بإنشاء خط إنتاج للقاح المصري، منوها إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي المرتقب تنظيمه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن تسجيل المركز القومي للبحوث لأربعة أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية على البشر.وأشار الوزير إلى أن اللقاحات الأربعة تأتي ضمن 132 لقاحًا قيد التطوير، وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الفريق البحثي بمركز التميز للفيروسات التابع للمركز القومي للبحوث، قد انتهى من التجارب قبل السريرية للنوع الثاني من اللقاحات، وجاري تجهيز ملف للعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية للحصول على موافقتها على التجارب السريرية، وكذلك تحضير تشغيله بمواصفة (GMP) لاستخدامها في التجارب السريرية، لافتًا إلى أن أنه جار متابعة باقي أشكال اللقاحات (1،3،4) من حيث تركيز الأجسام المضادة الناتجة في حيوانات التجارب.

ونوه الوزير إلى أنه فيما يتعلق باستكشافات الأدوية الجديدة لعلاج فيروس كورونا، فقد توصل الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث إلى ثلاثة مواد طبيعية لها تأثير عالي مثبط للفيروس، وجاري تجهيز الملف الخاص بالعرض على لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بالتعاون مع جهات آخرى، وكذلك تحضير العينات التي تستخدم في الدراسات السريرية.

الجدير بالذكر أن اللقاحات الأربعة تشمل لقاح مثبط عبارة عن فيروس أنفلونزا H1N1 محمل عليه قطع مستحثة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولقاح مثبط لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إكثاره على مزارع الأنسجة، واللقاح الثالث عبارة عن حامض نووي محمل عليه 4 أجزاء من الحامض النووى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يمثلوا البروتينات السطحية للفيروس، واللقاح الرابع هو عبارة عن البروتينات السطحية للفيروس، والتي تحث الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة للفيروس في 4 أشكال.